Séville – Manchester City : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

L’ouverture de la Ligue des Champions a lieu ce soir ! Séville et Manchester City se défient pour le premier match des phases de groupes. Alors, découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Séville – Manchester City !

En 2015, lors de leur dernière rencontre en Champions League, Manchester City avait remporté la victoire contre Séville (3-1). Cette saison, les Espagnols du FC Séville et Manchester City partagent le Groupe G avec le Dortmund et Kobenhavn.

L’équipe anglaise est invaincue pour le moment en Premier League et possède des joueurs expérimentés. Toutefois, Kyle Walker et John Stones, blessés, ne défendront pas la surface de réparation ce soir. En face, Séville a plus de difficulté. En effet, les hommes de Julen Lopetegui ne parviennent pas à gagner les duels en championnat. Alors, découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Séville – Manchester City !

Match Séville – Manchester City en direct : sur quelle chaîne ?

Retrouvez en direct ce mardi 6 septembre le match Séville – Manchester City. La chaîne beIN SPORTS 3 vous donne rendez-vous à 21 heures pour le coup d’envoi donné par Davide Massa. Vous pouvez regarder la rencontre depuis le stade Ramon Sanchez-Pizjuan via l’offre d’abonnement RMC Sport et beIN SPORTS au prix de 19 euros par mois pendant 6 mois, puis 29 euros par mois, avec engagement de 12 mois. Ainsi, vous suivez deux des plus belles rencontres de Ligue des Champions sur les chaînes RMC SPORT. Les autres matchs sont, quant à eux, disponibles sur les chaînes beIN SPORTS. Par ailleurs, RMC Sport vous propose des émissions avant et après match présentées et animées par les consultants et journalistes sportifs de la chaîne. Enfin, vous retrouvez les combats de MMA et de boxe. Les programmes des chaînes RMC SPORT sont diffusés en direct et en replay et sur le support de votre choix.

