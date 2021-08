Shakhtar-Monaco: "On doit finir avec 4 ou 5 buts de différence", les regrets de Kovac

L'AS Monaco a été reversé en Ligue Europa ce mercredi soir après avoir été éliminé à l'issue de la prolongation de son barrage retour de Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk (2-2 après prolongation, défaite 1-0 à l'aller). Niko Kovac regrettait les occasions manquées en conférence de presse.

Troisième de la dernière saison de Ligue 1, l'AS Monaco ne participera finalement pas à la phase de groupes de la Ligue des champions. Le club monégasque a été éliminé ce mercredi après son mal nul (2-2 après prolongation, défaite 1-0 à l'aller) contre le Shakhtar Donetsk à l'issue du barrage retour.

L'AS Monaco a loupé de nombreuses occasions de but et peut avoir quelques regrets. "C'est le football. Ils ont frappé une fois et marqué deux buts. On frappe 25 fois et 10 cadrées. Normalement dans ce type de match, on doit finir avec 4 ou 5 buts de différence, a pesté Niko Kovac en conférence de presse d'après-match. On a joué de façon très agressive. On a pressé haut. C'est la façon avec laquelle on veut jouer. C'est comme cela que l'on jouait la saison dernière. On s'est créé beaucoup d'occasions. Et leur gardien a fait de grands arrêts. Parfois, le football n'est pas simple à comprendre."

"On va emmagasiner de l'expérience en Ligue Europa"

Le club du Rocher devra se contenter ainsi de participer à la prochaine Ligue Europa. Wissam Ben Yedder avait pourtant inscrit le premier but de la partie ce mercredi. Avant de surgir une seconde fois en première période (39e). Le Shakhtar a finalement arraché la prolongation avec le but du 2-1 à la 74e, alors que la règle du but à l'extérieur a été supprimée, fatale à Monaco.

Un but contre son camp de Ruben Aguilar a condamné définitivement l'AS Monaco lors de la prolongation. "On a fait revenir Monaco en coupe d'Europe. On a raté une grosse opportunité de jouer la C1. Mais on va emmagasiner désormais de l'expérience en Ligue Europa, surtout pour les plus jeunes, a positivé Kovac; Mais avant tout, il faut se concentrer à nouveau sur la Ligue 1. On doit aller gagner à Troyes (ce dimanche 13h). On a un bel effectif pour la saison. On a vu ce soir qu'on peut très bien jouer au football. J'ai aimé notre match. Je suis certain que nos supporters aussi, mais aussi tous ceux qui ont regardé ce match."