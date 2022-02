Sporting-Manchester City: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le 8e aller de Ligue des champions

Le Sporting va affronter Manchester City, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Les joueurs de Pep Guardiola seront favoris sur la pelouse du stade José Alvalade, mais les joueurs de Lisbonne tenteront de créer la surprise devant leur public.

Une affiche assez déséquilibrée. Sur le papier en tout cas. Le Sporting va recevoir Manchester City, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Et joueurs de Pep Guardiola sont clairement annoncés favoris. Après avoir terminé en tête de leur groupe, devant le PSG de Kylian Mbappé et Lionel Messi, les Skyblues se présentent en confiance à Lisbonne. D’autant qu’ils survolent actuellement la Premier League, avec 11 points d’avance sur Liverpool et 16 points sur Chelsea (qui comptent un match en moins).

Mais Guardiola est bien placé pour savoir que les statuts ne sont pas une garantie en C1. Depuis son arrivée en Angleterre, à l’été 2016, l’entraîneur catalan ne cesse de se casser les dents sur la coupe aux grandes oreilles. Après avoir atteint la finale l’an passé (défaite 1-0 contre Chelsea), il espère mener les partenaires de Kevin De Bruyne au bout de leur rêve.

Le Sporting n’a rien à perdre

Il faudra pour ça se défaire d’une équipe du Sporting qui a terminé deuxième de sa poule, derrière l’Ajax Amsterdam et devant Dortmund. Deuxièmes de leur championnat, à 6 points de Porto, les hommes de Ruben Amorim n’auront pas grand-chose à perdre devant leurs supporters. De quoi imaginer un spectacle intéressant pour cette rencontre, qui sera diffusée sur beIN SPORTS 1. Coup d’envoi 21h.