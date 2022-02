PSG-Real: un bilan historique favorable aux Parisiens au Parc

Le PSG va affronter le Real Madrid, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Une affiche de prestige qui a déjà eu lieu à cinq reprises au Parc des Princes. Avec un bilan à l’avantage des Parisiens.

Un choc galactique, à l’issue incertaine. Le PSG et le Real Madrid se regardent droit dans les yeux à l’heure de se retrouver, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Entre les leaders de Ligue 1 et ceux de la Liga, les pronostics sont partagés. 50-50. Ou presque. La balance penchera plus que jamais sur des détails au Parc des Princes, où une pluie de stars est attendue, de Lionel Messi à Karim Benzema, en passant par Kylian Mbappé, Vinicius, Marquinhos ou Luka Modric. Ce sera la sixième fois que l’enceinte de la porte d’Auteuil accueille cette affiche de prestige.

Et si le présent annonce un duel très ouvert, le passé offre un léger avantage au PSG. En cinq confrontations dans le 16e arrondissement, Paris l’a emporté à deux reprises, pour deux nuls et une victoire madrilène. Les Rouge et Bleu ont d’ailleurs nettement plus marqué que les Espagnols (9 buts à 4).

La tête inoubliable de Kombouaré

La première confrontation a eu lieu en mars 1993. Et elle fait partie de la légende. Après avoir perdu 3-1 à Bernabeu en quart de finale aller de la Coupe de l’UEFA (ancienne Ligue Europa), le PSG a renversé le Real au terme d’un match hoolywoodien (4-1). Avec la reprise en demi-volée de David Ginola, la feinte de frappe de Valdo et la tête inoubliable d’Antoine Kombouaré. Dans un Parc au bord de l’implosion.

Antoine Kombouaré © Icon

Ricardo répond à Butragueno

La saison suivante, les deux formations se sont quittées sur un score de parité en mars 1994 (1-1), Ricardo répondant à Emilio Butragueno, en quart de finale retour de Coupe des coupes (une compétition arrêtée en 1999). Mais Paris s’est qualifié grâce à sa victoire à Madrid à l’aller grâce à un but de George Weah (0-1).

Zlatan et Ronaldo dos-à-dos

Onze ans plus tard, en octobre 2015, les partenaires de Zlatan Ibrahimovic ont concédé le nul face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo (0-0). Un match assez décevant comptant pour la phase de poules.

PSG-Real Madrid 2015 © Icon

Les joueurs de Zidane au-dessus

En mars 2018, c’est le Real qui est venu s’imposer dans la capitale française en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Après l’avoir déjà emporté en Espagne à l’aller (3-1), les joueurs de Zinédine Zidane ont à nouveau fait plier les Parisiens, pourtant soutenus par un Parc en fusion. Ronaldo et Casemiro se sont chargés de mettre fin au rêve d'un renversement rouge et bleu (1-2).

Le festival de Di Maria

La dernière venue des Madrilènes s’est soldée par une belle correction en septembre 2019, en phase de poules de C1. Malgré l’absence de Kylian Mbappé et Neymar, blessés et en tribunes, le PSG a surclassé le Real grâce à un Angel Di Maria en feu et un Idrissa Gueye monumental dans l’entrejeu (3-0). Un bon souvenir sur lequel les joueurs de Mauricio Pochettino tenteront sans doute de s’appuyer à l’heure de ces nouvelles retrouvailles.