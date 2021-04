Super League en direct: Florentino Pérez regrette la réaction "trop virulente de certains privilégiés"

Dans une interview accordée à AS et publiée ce vendredi matin, le président du Real Florentino Pérez s'explique sur le projet de Super League rapidement avorté. Selon le dirigeant espagnol, "quelque chose a été mal fait". "La Super League ne va pas à l'encontre des championnats domestiques et a comme objectif de générer plus d'argent pour l'ensemble du football. Elle a été pensée dans l'intérêt de tous les partis, a-t-il assuré. Mais au final, quelque chose a été mal fait."

Le président du Real, qui assure ne "rien regretter", s'est également étonné de voir la réaction "très virulente de certains privilégiés" qui ont, selon lui, "manipulé et saboté le projet". Pérez annonce tout de même que la Super League continuerait d'exister et que "nous nous sommes donnés quelques semaines pour réfléchir".