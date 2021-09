Super League: l’UEFA attaque le juge espagnol qui l’a poussé à abandonner ses poursuites

Après avoir annoncé l’abandon des poursuites contre les trois derniers clubs de la Super League, l’UEFA a déposé une plainte ce mardi pour demander la révocation du juge madrilène, que l’instance accuse d’être partial.

L’affaire entre l’UEFA et les trois derniers clubs de la Super League n’est pas encore terminée. Lundi pourtant, la confédération avait annoncé l’abandon des poursuites contre le Real Madrid, la Juventus et le FC Barcelone, sous la pression de la justice madrilène. L’UEFA a décidé de ne pas en rester là en déposant une plainte contre le juge Manuel Ruiz de Lara, du 17e tribunal de commerce de Madrid.

"Des irrégularités importantes"

Le magistrat avait mis l’instance sous pression la semaine dernière en lui donnant cinq jours pour annuler ses sanctions contre les clubs fondateurs de la Super League et le faire savoir sur son site officiel, sous peine de poursuites. Après s’être exécutée, l’UEFA contre-attaque et accuse le juge de partialité, selon le New York Times, en demandant sa révocation, comme elle l'a confirmé dans un communiqué, ce mardi matin.

"L'UEFA a déposé une requête en récusation du juge présidant la procédure en cours car elle estime qu'il y a des irrégularités importantes dans cette procédure, indique le texte. Conformément à la loi espagnole - et dans l'intérêt fondamental de la justice - l'UEFA s'attend pleinement à ce que le juge en question se retire immédiatement en attendant l'examen complet et approprié de cette requête. En outre, l'UEFA fera également appel formel auprès d'une juridiction supérieure, le tribunal provincial de Madrid (cour d'appel)."

"L'UEFA continuera à prendre toutes les mesures nécessaires, dans le strict respect du droit national et européen, afin de défendre ses intérêts et, surtout, ceux de ses membres et de toutes les parties prenantes du football", poursuit le texte.

Selon le New York Times, l'instance ne reconnaît pas la décision de la justice espagnole et garde les trois félons dans son viseur. Elle se conforme toutefois à l'ordonnance rendue par le juge en avril, la poussant à suspendre temporairement la procédure disciplinaire. Mais elle attend désormais que le juge se retire pendant que sa requête en récusation est entendue.