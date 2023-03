Tottenham – Milan AC : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match en direct ?

Ce mercredi soir, les Spurs reçoivent les Rossoneri pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le club vainqueur continuera la compétition en quarts de finale ! Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Tottenham – Milan AC en direct !

Ce mercredi 8 mars à 21 heures, beIN SPORTS retransmet le match événement entre les Spurs de Tottenham et le Milan AC, en direct du Hotspurs Stadium. Lors du match aller, les deux clubs s’étaient quittés sur une victoire des Italiens (1-0), grâce au but de Brahim Diaz à la 7e minute de jeu. En cinq rencontres européennes, c’est la première fois que les Spurs s’inclinent face aux Milanais.

Par ailleurs, Tottenham reste sur deux défaites consécutives contre Sheffield Utd (1-0) en FA Cup, et face aux Wolves (1-0) en Premier League. Au pied du mur, les hommes d’Antonio Conte n’ont plus le choix, et doivent aller chercher la victoire à domicile. Du côté des Rossoneri, le Milan AC a pris une option pour les quarts, et un match nul suffirait à les qualifier. Toutefois, ce week-end, les coéquipiers d’Olivier Giroud ont été battus par la Fiorentina (2-1), et prennent à l’heure actuelle la cinquième place de Serie A. L’enjeu est donc de taille pour les deux clubs, qui souhaitent ajouter un nouveau titre à leurs palmarès. On vous dévoile ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le choc Tottenham – Milan AC, en direct ce mercredi !

Match Tottenham – Milan AC en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce mercredi soir, la chaîne beIN SPORTS 1 diffuse en direct le match entre les Spurs de Tottenham et les Rossoneri du Milan AC. Le coup d’envoi sera donné à 21 heures par l’arbitre principal Clément Turpin, au Tottenham Hotspur Stadium. Suivez en direct, ou en replay, l’intégralité des matchs de l’UEFA Champions League via l’offre d’abonnement CANAL+ SPORT au prix de 34, 99 euros par mois pendant douze mois, puis 45, 99 euros par mois, avec un engagement de 24 mois.

