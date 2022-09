Tottenham – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

L’Olympique de Marseille défie Tottenham pour la première journée de Ligue des Champions. C’est le match événement à ne pas manquer ce mercredi soir ! Suivez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Tottenham – OM !

Le Tottenham Hotspur Stadium accueille le match choc du Groupe D. Tottenham enchaîne les victoires en Premier League et se place en troisième position derrière Arsenal et Manchester City.

Les joueurs anglais d’Antonio Conte sont expérimentés, dynamiques et précis. En face, les hommes d’Igor Tudor possèdent également un bon palmarès en ce début de saison de Ligue 1 Uber Eats. Toutefois, l’équipe phocéenne va devoir composer avec l’absence de l’attaquant Alexis Sanchez, suspendu. Le déplacement des Marseillais à Londres se fait sous l’œil aiguisé de Slavko Vinčić, l’arbitre principal. Suivez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Tottenham – OM !

Regardez le match Tottenham – OM en direct

Ce mercredi 7 septembre, vous pouvez regarder en streaming la rencontre Tottenham – OM. La chaîne RMC SPORT 1 diffuse à 21 heures le coup d’envoi du match. Les consultants RMC Sport prennent l’antenne dès 20 heures pour l’avant match consacré aux statistiques, aux compositions d’équipe et aux premiers résultats. Suivez la Ligue des Champions en direct avec l’offre d’abonnement RMC Sport et beIN SPORTS avec engagement 12 mois au prix de 19 euros par mois, avant un passage à 29 euros par mois. Mais attention, cette offre promotionnelle n’est disponible que jusqu’au 15 septembre ! Dès la souscription, vous avez accès aux programmes des chaînes RMC SPORT en direct, en replay et sur le support de votre choix. Ainsi, en plus de la Ligue des Champions, vous assistez aux rencontres des Ligues Europa et Europa Conference mais aussi de l’UEFA SuperCup et de la Liga Portugal.

