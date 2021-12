Wolfsburg-Lille: "C’est historique", les Dogues laissent éclater leur joie

Lille a décroché la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions en s’imposant à Wolfsburg (3-1) ce mercredi. Jocelyn Gourvennec et Benjamin André ont exprimé leur satisfaction après ce moment rare dans la vie du club nordiste.

Champion de France la saison passée, mais en difficulté en Ligue 1 lors de l’exercice actuel avec une 11e place, Lille est fringant en Ligue des champions. Le Losc a décroché ce mercredi sa qualification pour les 8es de finale en s’imposant à Wolfsburg (3-1). Une première depuis la saison 2006-2007, édition lors de laquelle Lille avait été éliminé en 8es par Manchester United.

"C’est historique, apprécie Jocelyn Gourvennec. Après les derniers trophées, les joueurs marquent encore un peu plus l’histoire du club. C’était un levier pour dynamiser les joueurs. On est fier pour tout le club et pour les supporters. Quel que soit le tirage, ce sera une opération qui marquera l’histoire du club."

Un entraîneur nordiste qui se prend à rêver de long parcours européen : "C’est extraordinaire pour le club, pour la ville. On emmène le Losc un peu plus haut. Passer en 8e c’est formidable, on se prend à rêver. C’est la Coupe d’Europe et on a envie d’aller le plus loin possible avec cette équipe. Tout n’a pas été facile dans ce début de saison et je pense que c’est une juste récompense pour l’équipe."

"On a retrouvé nos valeurs"

La joie était forcément partagée chez ses joueurs. A l’image de Benjamin André : "On a réalisé un grand match tactique et dans l'intelligence, on a bien géré le match. On a été ultra solide et très efficace devant, c'est notre jeu. On a retrouvé certaines valeurs ces derniers temps. Il y a beaucoup d'émotions car tout n'a pas été facile en ce début de saison et c'est une juste récompense pour l'équipe."

Et comme son entraîneur, le capitaine des Dogues veut se projeter au-delà du prochain tour : "Passer en 8e, c'est quelque chose de formidable et on a envie d'aller le plus loin possible avec cette équipe. On est capable de faire quelque chose de grand. C'est extraordinaire, on savoure, mais il faut vite basculer sur la Ligue 1 car on a pris du retard et il faut grappiller des points." Un retour aux affaires domestiques face à un autre club décevant en Ligue 1, l’OL, dimanche (13h).