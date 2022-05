Belgique: la Ligue des nations n'a "aucune importance" pour Kevin De Bruyne

Sélectionné pour les quatre prochains matchs de Ligue des nations avec la Belgique, Kevin De Bruyne a confié n'avoir aucune hâte de retrouver les Diables rouges, estimant que la compétition n'a "aucune importance".

Jamais de langue de bois. Laissés au repos lors du dernier rassemblement de la Belgique, les joueurs ayant plus de 50 sélections vont bien faire leur retour avec les Diables rouges pour la reprise de la Ligue des nations cet été. Une nouvelle qui ne ravit guère Kevin De Bruyne, interrogé au cours de la KDB Cup, trophée à son nom.

"Ce sont des matchs amicaux"

"Deux semaines de plus, c’est tout simplement trop long, mais nous les joueurs, nous ne pouvons pas changer cela", accuse-t-il d'abord au micro du journal Het Laatste Nieuws. Le milieu de terrain de Manchester City était présent ce samedi à Tronchiennes, sa ville natale, où est organisé un trophée U15 en son honneur. Un trophée remporté par le FC Barcelone face au Real Madrid (3-1).

Et l'international belge a profité de l'évènement pour faire passer un message: "Je n’ai pas vraiment hâte car pour moi la Ligue des Nations n’a aucune importance. Ce sont des matchs amicaux. En plus, tout le monde a joué une saison longue et difficile. Mais bon, cela ne sert à rien de dire que nous les joueurs aimerions du repos, cela ne changerait rien. Sur le terrain nous ferons ce que nous devons faire."

"Pour le bien et la qualité du football, ce serait bien que la FIFA mette un peu de repos"

Son coéquipier Thomas Meunier s'était déjà insurgé de ces dates supplémentaires qu'impose la Ligue des nations, après la fin de saison en club, alors qu'il jouait encore au PSG en 2018. "J'ai lu une interview de Jürgen Klopp qui disait que c'est insensé, je suis d'accord avec lui. C'est mettre des matchs pour mettre des matchs", avait expliqué le défenseur devant la presse.

"Depuis mi-août, on a joué plus de dix matchs, c'est immense. Pour le bien et la qualité du football, ce serait bien que la FIFA mette un peu de repos. Le repos est bénéfique pour le spectacle. C'est toujours un plaisir de revenir en équipe nationale, mais là, c'est forcer. Après, il y aura le championnat, la coupe, la Ligue des Champions et dans trois semaines on revient déjà ici".