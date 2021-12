Belgique: Courtois, De Bruyne, Lukaku... Pourquoi Martinez ne convoquera aucun cadre en mars

Invité dans une émission de la RTBF à évoquer l'actualité de l'équipe de Belgique, Roberto Martinez a évoqué un plan pour le moins surprenant pour les matchs amicaux des Diables Rouges en mars. Le sélectionneur souhaite laisser ses cadres au repos et ne retenir que des joueurs à moins de 50 sélections.

À un peu moins d'un an de la Coupe du monde au Qatar, Roberto Martinez prépare déjà l'après-2022. Le sélectionneur belge se voit en 2026 du côté de l'Amérique du Nord où se déroulera le prochain Mondial, comme il l'a expliqué ce lundi dans l'émission La Tribune de la RTBF. Et pour préparer dès maintenant la prochaine Coupe du monde mais également la suivante, l'entraîneur espagnol a une idée.

Quatre mois après les derniers matchs de la Belgique, les Diables Rouges se retrouveront en mars pour le prochain rassemblement afin de disputer deux matchs amicaux. Une période que Martinez allouera aux jeunes sélectionnables. "Ce sera une opportunité pour développer des joueurs, non pas pour 2022 mais pour 2026. C'est un projet sur lequel on travaille depuis longtemps. On partira avec des joueurs qui pourraient atteindre leur meilleur niveau en 2026", explique-t-il.

Les joueurs à plus de 50 capes ne seront donc pas les bienvenus en sélection en mars prochain. Exit les Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Yannick Ferreira Carrasco, Kevin de Bruyne ou Dries Mertens, tous retenus ces derniers mois. L'objectif pour Martinez est de faire progresser des jeunes, qui pourront aider le cas échéant lors du prochain Mondial au Qatar.

Se reposer sur les joueurs nés après 1998

"C'est important de prendre ces joueurs et de leur donner les clés de l'équipe", explique le sélectionneur belge qui veut privilégier les joueurs "nés après 1998" et qui a offert à plusieurs joueurs une première sélection depuis l'Euro (Arthur Theate, Charles de Ketelaere, Albert Sambi Lokonga, Dante Vanzeir) et rappelé d'autres qui avaient connu quelques capes avant 2021.

Ce sont sur ces joueurs que Martinez s'appuiera en mars prochain, avant de se pencher sur les rendez-vous de juin et septembre qui précéderont le début de la Coupe du monde en novembre. "Dans ces six matchs (de juin et septembre, ndlr), ce sera une bonne opportunité de mélanger ceux qui auront performé en mars avec ceux qui ont déjà tout prouvé chez les Diables. C'est à ce moment-là qu'on va finaliser la liste pour le Qatar 2022", explique l'Espagnol.

L'idée a tout de même de quoi surprendre, quand on sait qu'en raison des délais serrés, les sélections ne pourront pas disputer de matchs amicaux avant le début de la Coupe du monde le 21 novembre. Les temps de préparation pour les équipes seront restreints et toute opportunité apparaît bonne pour travailler les automatismes. Mais Martinez n'a pas l'air inquiet outre mesure.

Le mois de mars pour mettre les cadres au repos

Le sélectionneur des Diables Rouges s'est surtout appuyé sur l'expérience du Mondial en Russie pour faire ce choix. "En 2018, lors de la préparation pour la Coupe du monde en mars, on a pris la décision de ne pas convoquer certains joueurs expérimentés et on n'avait joué qu'un seul match. L'expérience en club m'a montré que le rassemblement de mars est le plus compliqué pour des joueurs qui jouent toute l'année", assure Martinez, ancien entraîneur de Swansea, Wigan et Everton.

"Ce break en 2018 a contribué à nous rendre meilleur lors des sept matchs de la Coupe du monde. Ce sera la même chose cette année: on veut donner à nos cadres ce break mental et physique pour les préparer à être au top en décembre", souligne le sélectionneur des Diables Rouges.