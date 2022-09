Danemark-France: "un très bon feeling avant le Mondial", savoure le sélectionneur danois

Kasper Hjulmand, sélectionneur du Danemark, savoure le nouveau succès de son équipe face à la France (2-0) dimanche à deux mois de nouvelles retrouvailles avec les Bleus à la Coupe du monde.

Le Danemark aimerait bien appliquer l’expression "jamais deux sans trois" face à l’équipe de France. Les Danois ont signé leur deuxième victoire de l’année face au Bleus (2-0), dimanche après celle décrochée au Stade de France en juin (1-2) et deux mois avant de nouvelles retrouvailles à la Coupe du monde lors du deuxième match de poule (26 novembre). Un rendez-vous qui rend déjà impatient Kasper Hjulmand, sélectionneur danois.

"Nous pourrons nous rappeler de cette Ligue des Nations avec les champions du monde, les finalistes de la Coupe du monde (la Croatie, ndlr) et une solide équipe autrichienne, et nous avons terminé deuxièmes, souligne-t-il. Nous sommes têtes de série dans les qualifications pour l’Euro 2024, nous avons fourni de très bons efforts."

"De bonnes réponses contre une équipe incroyablement forte"

"Ce match offre un bon point de départ et un très bon feeling vers la Coupe du monde, poursuit-il. Nous avons fait un très bon match avec une grande qualité. Nous avons fait beaucoup de choses que nous voulions et nous avons obtenu de bonnes réponses contre une équipe incroyablement forte qui a une grande qualité partout sur le terrain. Nous leur avons donné des problèmes avec la façon dont nous avons attaqué le match. Il faut s'attendre à des périodes un peu plus longues où il faut pouvoir rester un peu plus longtemps face à une telle équipe. Si vous pressez haut, ils jouent entre les lignes et créent les occasions. Il faut être patient, même si cela peut prendre du temps pour sortir de cette pression."



Malgré ce bon résultat, Hjulmand regrette la deuxième place finale dans ce groupe à un point de la Croatie, qui disputera donc le Final Four. "La deuxième place ne peut pas nous enlever le sentiment d'avoir livré une performance de haut niveau contre une équipe de haut niveau, reconnaît-il. Mais quand on regarde en arrière, les deux matches de la Croatie sont agaçants, car l'un d'eux aurait tout aussi bien pu se terminer par un match nul. Mais c'est comme ça."