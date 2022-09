Danemark-France: les Bleus décevants et battus pour leur dernier match avant le Mondial, la relégation évitée

L’équipe de France s’est inclinée face au Danemark, ce dimanche à Copenhague, lors de la dernière journée de la Ligue des nations (2-0). Avec une équipe rajeunie, les Bleus ont été bousculés au Parken Stadium. Ils se maintiennent en Ligue A grâce au succès de la Croatie en Autriche (1-3). Pas de quoi se rassurer à moins de deux mois de la Coupe du monde 2022.

C’était la dernière sortie avant la Coupe du monde 2022. Et elle n’a pas du tout rassuré. A moins de deux mois de son grand voyage au Qatar, l’équipe de France a été sérieusement bousculée par le Danemark, ce dimanche à Copenhague, lors de la dernière journée de la Ligue des nations (2-0). Sur la pelouse du Parken Stadium, garni par un public enthousiaste, les Bleus ont affiché d’inquiétantes lacunes face aux partenaires de Christian Eriksen.

Trois jours après la victoire contre l’Autriche au Stade de France (2-0), Didier Deschamps avait procédé à cinq changements, en confiant pour la première fois le brassard à Antoine Griezmann. De quoi rajeunir sensiblement sa formation, organisée en 3-4-1-2, qui s’est présentée avec une moyenne d’âge de 25 ans. Avec Kylian Mbappé en vieux taulier, du haut de ses 23 ans...

Vingt minutes… et puis plus rien

Après vingt minutes de bonne facture, les jeunes Français se sont peu à peu désorganisés. De manière assez spectaculaire. Au point de laisser des boulevards aux Danois, qui ne sont pas gênés pour en profiter. Kasper Dolberg a ouvert le score en profitant d’un centre parfait de Mikkel Damsgaard (33e). Six minutes avant que le remuant Andreas Skov Olsen ne double la mise d’une reprise de volée à l’entrée de la surface (39e). Deux buts qui ont sanctionné la bouillie collective des champions du monde 2018, privés d’une quinzaine de joueurs (blessés) en ce début d’automne.

Sans ses cadres habituels, l’équipe de France a semblé extrêmement perméable en Scandinavie. A l’image son énorme passivité sur coups de pied arrêtés. Eduardo Camavinga et William Saliba en ont fait les frais en étant remplacés dès la mi-temps. Mais les entrées de Youssouf Fofana et Jonathan Clauss n’ont rien changé à l’affaire. Pas plus que celle de Christopher Nkunku un peu plus tard, ni celle d’Adrien Truffert, qui a vécu sa première sélection dans un contexte difficile.

Mbappé a buté sur Schmeichel

Trop esseulé devant, Olivier Giroud n’a quasiment touché aucun ballon. Il reste à deux unités du record de buts de Thierry Henry. A ses côtés, Kylian Mbappé a été plus entreprenant, mais l’attaquant du PSG a manqué de justesse dans ses derniers gestes, butant à plusieurs reprises sur un excellent Kasper Schmeichel. Les Bleus n’avaient plus perdu à l’extérieur depuis leur revers en Turquie en juin 2019. C’était déjà face à des maillots rouges, sur le même score.

Mais cette soirée manquée aurait pu prendre des allures de fiasco si la Croatie ne l’avait pas emporté dans le même temps en Autriche (1-3). Les partenaires de Luka Modric, qualifiés pour le Final Four, permettent aux Bleus de se maintenir dans la Ligue A de cette Ligue des nations. Au terme d’une campagne décevante, les tenants du titre terminent à la troisième place du groupe 1. La tête basse. Avec un seul succès en six matchs…

Les Bleus vont retrouver les Danois

Deschamps va maintenant pouvoir se poser avec ses adjoints afin d’établir le groupe qui partira à la conquête d’une troisième étoile au Qatar. En espérant pouvoir compter sur de nombreux retours avant le prochain rassemblement, prévu le 14 novembre. Huit jours plus tard, les Bleus débuteront leur Mondial contre l’Australie (le 22 novembre à 20h), avant de retrouver le Danemark (le 26 novembre à 17h), puis la Tunisie (le 30 novembre à 16h) dans le groupe D. Il faudra montrer un autre visage pour être à la hauteur de l’événement.