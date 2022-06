Hongrie-Angleterre: Southgate "surpris" de la présence de 35.000 spectateurs... pour un match à huis clos

Alors que l'Angleterre doit affronter la Hongrie samedi en Ligue des nations dans un stade frappé d'un huis clos, le sélectionneur des Three Lions Gareth Southgate n'a pas caché sa surprise lorsqu'il a appris que la rencontre se jouerait devant au moins 35.000 personnes - dont une énorme majorité d'enfants - à la Puskas Arena.

Malgré le huis clos imposé par l'UEFA, il y aura bien des spectateurs dans les tribunes de la Puskas Arena pour la rencontre de Ligue des nations entre la Hongrie et l'Angleterre, ce samedi (18h). L'instance européenne avait pourtant condamné la Hongrie à payer une amende de 100.000 euros et à jouer deux matchs fermes à huis clos à la suite d'incidents liés à des chants anti-gays et des insultes racistes lors de l'Euro 2021. Mais selon ESPN, l'enceinte hongroise devrait être à moitié remplie pour la première journée du groupe 3 (18 heures).

Une grande majorité d'enfants invités

Et pour cause, l'article 73 du règlement disciplinaire de l'UEFA stipule que certaines exceptions peuvent être faites, notamment "les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans (dûment accompagnés) des écoles et/ou des académies de football". Des sources ont indiqué à ESPN que la Hongrie a lancé des invitations à plus de 35.000 personnes, avec un adulte accompagnant 10 enfants.

Une présence qui a étonné Gareth Southgate. "Je pense que nous sommes tous surpris. Mais nous invitons des enfants au stade et je n'étais pas vraiment au courant des règles à suivre au début de tout cela. La clé est l'éducation. J'espère que les jeunes présents dans le stade retiendront ce message demain", a expliqué le sélectionneur anglais en conférence de presse.

Interrogé sur les sanctions infligées, il est en revanche resté évasif sur le sujet. "La réalité, c'est que dans tous ces cas, les personnes qui sont punies sont les joueurs et les supporters qui se comportent bien, et non les personnes qui causent le problème. Il est bien sûr très difficile de trouver un moyen de ne pas le faire (sanctionner), mais c'est compliqué quand on entre dans les détails des sanctions."