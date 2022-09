Ligue des nations: comment les Bleus peuvent éviter la relégation en Ligue B face au Danemark

Si l'équipe de France a abandonné la 4e place à l'Autriche jeudi soir, elle n'est pas encore à l'abri d'une descente en Ligue B, en Ligue des nations, avant d'aborder son dernier match dimanche face au Danemark.

L'équipe de France sauvée en Ligue des nations ? Pas tout à fait. Jeudi, les joueurs de Didier Deschamps, tenants du titre, ont fait un pas vers le maintien en Ligue A après leur victoire face à l'Autriche (2-0) au Stade de France. Un succès qui permet aux Tricolores d'abandonner la 4e place synonyme de relégation aux Autrichiens. Troisième avant l'ultime journée ce dimanche soir, l'équipe de France a donc son destin en main pour rester dans la "1ere division" de cette compétition.

Un seul scénario catastrophe pour les Bleus

Si les champions du monde n'ont plus l'espoir de finir à l'une des deux premières places qui se joueront entre la Croatie (1ere) et le Danemark (2e), ils assureront la 3eme position s'ils s'imposent face aux Danois. La France sera aussi maintenue en Ligue A si elle obtient un match nul à Copenhague et que l'Autriche ne s'impose pas à domicile face à la Croatie.

Les Bleus peuvent aussi se maintenir en cas de défaite. Pour cela, l'Autriche ne doit pas battre les Croates. Les partenaires de Kylian Mbappé seront en revanche relégués si ils ne font pas mieux que match nul et que les Autrichiens s'imposent face à la Croatie.