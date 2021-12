Ligue des nations en direct: le tirage au sort de l'édition 2022-2023

Les 55 nations participantes sont réparties en quatre ligues: A, B, C, D. La répartition se fait en fonction des résultats de l'édition 2020-2021.

Les ligues A, B et C ont chacune 16 équipes, réparties en quatre groupes de quatre pour la phase de poules. Les sept équipes restantes, dans la Ligue D, sont réparties en deux groupes, l'un de quatre et l'autre de trois.

Les quatre premières journées sont prévues en juin 2022, les deux dernières en septembre. La phase à élimination directe se déroule en juin 2023.