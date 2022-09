Ligue des nations: un joueur de Serie B appelé avec l'Italie

Après les blessures de Lorenzo Pellegrini (AS Roma) et Matteo Politano (Naples), Roberto Mancini a appelé deux nouveaux joueurs en renfort, dont Salvatore Esposito, qui évolue en Serie B avec la SPAL.

Les Italiens Lorenzo Pellegrini et Matteo Politano, tous deux blessés, ont quitté la sélection mardi avant le match contre l'Angleterre vendredi comptant pour la 5e journée du groupe C de Ligue des nations. Le milieu de terrain de l'AS Rome, Lorenzo Pellegrini, a joué avec une douleur à la cuisse dimanche, lors de la défaite à domicile de son équipe contre l'Atalanta Bergame (0-1) et a été laissé au repos après des examens effectués au centre d'entraînement de la sélection italienne.

Verratti également forfait

Son compatriote de Naples et également milieu de terrain, Politano a été remplacé après avoir reçu un coup à la cheville, alors qu'il avait marqué le premier but de son équipe contre l'AC Milan, dimanche (victoire 2-1). Le sélectionneur italien, Roberto Mancini, a décidé de ne pas prendre le risque d'aggraver la blessure du joueur.

Les deux internationaux ont déclaré forfait au lendemain de celui du milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti, blessé au mollet. Pour pallier ces forfaits, Mancini a décidé d'appeler le milieu de terrain de Sassuolo, Davide Frattesi, l'attaquant de la Sampdoria de Gênes, Manolo Gabbiadini, et le jeune Salvatore Esposito, qui évolue à la SPAL (Serie B). La Squadra Azzurra, troisième du groupe C de Ligue des nations, reçoit l'Angleterre à San Siro vendredi et se déplacera trois jours plus tard en Hongrie, le leader de la poule.