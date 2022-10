Ligue Europa: le PSV Eindhoven sanctionné par l'UEFA après les incidents contre Arsenal

En raison de la mort de la Reine Elizabeth II et des différentes manifestations qui ont suivi, le match de Ligue Europa entre Arsenal et le PSV Eindhoven (1-0) avait été décalé à la semaine dernière. Les supporters néerlandais se sont fait remarquer pour de mauvaises raisons et ont été sanctionnés par l'UEFA.

L'UEFA est intransigeante. Pendant le match qui opposait Arsenal au PSV (1-0) en Ligue Europa le 20 octobre dernier à l'Emirates Stadium, les supporters néerlandais présents dans le parcage visiteur ont été auteurs de jets de projectiles et de dégradations, notamment en cassant des sièges. Un comportement inadmissible aux yeux de l'UEFA.

L'instance européenne de football a condamné le vice-champion des Pays-Bas à régler une amende de 40.000 euros et a interdit à ses supporters de se déplacer pour le prochain match à l'extérieur (à Bodo/Glimt dans une semaine). L'UEFA a également ordonné au PSV Eindhoven de contacter Arsenal dans un délai de 30 jours pour le règlement des dommages causés par ses supporters.

Les deux équipes se retrouvent ce jeudi

Une semaine après ces tristes incidents (heureusement sans dégâts humains), les deux équipes se retrouvent aux Pays-Bas pour le match retour ce jeudi (18h45 sur RMC Sport 4). Arsenal est assuré d'être qualifié, et pourrait s'assurer la Premier place en décrochant au minimum un match nul. Le PSV est quant à lui en bonne posture mais pourrait jouer sa qualification au Bodo/Glimt la semaine prochaine en cas de scénario négatif ce jeudi soir.