Ligue Europa: Monaco presque dos au mur à Budapest

Troisième avant cette journée, l’AS Monaco peut, selon les circonstances, être éliminé de la Ligue Europa dès ce jeudi soir. Les Monégasques doivent retrouver le chemin de la victoire sur la pelouse de Ferencvaros pour s’éviter des maux de têtes.

En cas de défaite sur la pelouse de Ferencvaros, les Monégasques peuvent être éliminés de la Ligue Europa si, dans le même temps, Trabzonspor bat l’Étoile Rouge à Belgrade. Pour éviter une telle déconvenue, l’ASM doit éviter de se faire de nouveau surprendre par des Hongrois victorieux à Louis-II (0-1) mi-septembre. Si tout reste encore possible dans ce groupe H, une élimination prématurée de Monaco ferait tâche pour le club princier si ambitieux.

Un mauvais souvenir

Fort de trois victoires consécutives à Nice (0-1), à Belgrade (0-1) et contre Lyon (2-1), Wissam Ben Yedder et les siens avaient été surpris, à l’aller, par les hommes de Stanislav Tchertchessov (0-1).

"On concède un but sur leur seule occasion de la seconde période, regrette Benoît Badiashile. Il faut être plus tueur dans les deux surfaces." L'entraîneur Philippe Clément va également dans ce sens: "Nous n'avons pas marqué malgré nos occasions. Nous le savons, Ferencvaros est une équipe très solidaire avec une grande qualité dans les transitions." Les Monégasques sont prévenus, ils ne doivent pas se faire surprendre une nouvelle fois.

En panne de confiance

Pour mieux gérer les assauts hongrois, le technicien belge est tenté par un retour à une défense à 5. Ce système n’avait plus été utilisé justement depuis cette défaite le 15 septembre. Le 4-4-2 avait alors permis à l'ASM de remporter ses quatre matchs suivants. Problème, la dynamique n’est plus la même. Monaco reste sur trois matchs sans victoire et neuf buts encaissés.

"La volonté est de temps en temps trop grande. Nous voulons forcer les choses et on perd la structure", explique Philippe Clément. Pour mieux gérer l’équilibre de son équipe, le Belge va pouvoir compter cette fois sur la présence de Mohammed Camara, non suspendu en Europa League.

La pression? "Tu dois aimer ça pour être un joueur de haut niveau"

Tout autre résultat qu’une victoire à la Groupama Arena mettrait l’AS Monaco dans une situation délicate. En revanche, un succès offrirait une sorte finale à Louis II contre l’Étoile Rouge de Belgrade jeudi prochain. Les joueurs doivent donc faire abstraction du scénario catastrophe et déployer leur meilleur football dès 21 heures. "La pression doit être là, admet Philippe Clément. C’est une bonne chose ! Tu dois aimer ça pour être un joueur de haut niveau. Je veux cette mentalité dans notre vestiaire." Pour Benoît Badiashile, Monaco n’a pas à avoir peur: "On connaît nos forces et nos qualités. Même s’il y a beaucoup d'enjeux, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal."