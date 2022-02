Liverpool-Chelsea: le double arrêt spectaculaire d'Edouard Mendy en finale de la League Cup

Edouard Mendy, considéré comme le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle, a réalisé des prouesses pour maintenir son équipe de Chelsea dans le match ce dimanche, en finale de la League Cup face à Liverpool.

Chelsea et Liverpool ont livré une première période de très haut niveau, extrêmement intense, en finale de la Carabo Cup, ce dimanche. Sans l’intervention des gardiens, l’une des deux équipes aurait rejoint les vestiaires avec un avantage. Si Kelleher a réussi une parade magistrale pour mettre en échec Pulisic, Edouard Mendy a lui aussi sorti le grand jeu, réalisant un double arrêt exceptionnel face à Mané et Keita.

Liverpool est monté en puissance

Déterminant au sol face au Guinéen, le gardien sénégalais s’est relevé à la vitesse de l’éclair pour surgir devant Sadio Mané et repousser à bout portant la reprise du pied gauche de son compatriote (31e). Sacré champion d’Afrique avec les Lions de la Téranga, Edouard Mendy se révèle indispensable à toutes ses équipes cette saison. Chelsea a beaucoup subi en fin de première période, concédant pas moins de huit tirs entre la 20e et la 35e minute de jeu.

La finale qui met aux prises les deux stars de la sélection sénégalaise Sadio Mané ét Edouard Mendy voit également s'affronter deux entraîneurs de la même nationalité, les Allemands Jurgen Klopp et Thomas Tuchel. Et ce pour la première fois depuis 2012 (Kenny Dalglish/Malky Mackay). C'est même la première fois de l'histoire de cette compétition que deux coachs non britanniques s'affrontent en finale.