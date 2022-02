Chelsea-Lille: Edouard Mendy est-il actuellement le meilleur gardien du monde?

Chelsea va affronter Lille, ce mardi à Stamford Bridge, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). L’occasion pour les Dogues de se frotter à Edouard Mendy, le portier des Blues, que certains considèrent comme le plus performant de la planète foot.

Ce statut est toujours un peu subjectif. Surtout au poste de gardien. Mais lorsque le débat s’enclenche, certains noms reviennent forcément dans la discussion. A l’heure de se demander qui est le meilleur portier du monde, celui d’Edouard Mendy est en haut de la pile. Tout en haut? Pour beaucoup, la réponse est oui. En ce moment, en tout cas. Il faut dire que depuis l’été dernier, le rempart de Chelsea a pris une autre dimension.

A l’aube de ses 30 ans (il fêtera son anniversaire le 1er mars), l’international sénégalais (20 sélections) est en train d’agrandir son armoire à trophées. De manière spectaculaire. Après avoir remporté la Ligue des champions, le natif de Montivilliers (à une douzaine de kilomètres au nord du Havre) a soulevé la Supercoupe de l’UEFA et le Mondial des clubs à Abu Dhabi. Sans oublier la CAN 2022 au Cameroun, la première remportée par les Lions de la Teranga, au terme d’une finale conclue aux tirs aux buts face à l’Égypte (0-0, 4 tab à 2).

"Je n’ai pas le temps de célébrer"

"Beaucoup de bonnes choses me sont arrivées ces derniers temps, savoure Edouard Mendy. Je suis très heureux, très fier de mes succès en équipe nationale et à Chelsea. Mais je n’ai pas le temps de célébrer parce qu’on enchaîne les matchs importants (sourire). Je suis simplement concentré sur chaque rencontre. J’aurais le temps de célébrer tout ça à la fin de la saison."

En attendant, l’ancien sauveur du Stade Rennais (recruté à l’été 2020 pour 24 millions d’euros) a rendez-vous avec Lille, ce mardi à Stamford Bridge, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Avec l’envie de confirmer sa nouvelle réputation. En s’affirmant comme le n°1. Absent de la liste des nommés au Ballon d’or 2021, Edouard Mendy a vu Gianluigi Donnarumma (vainqueur de l’Euro avec l’Italie) rafler le trophée Yachine. Mais le colosse d’1,95m s'est consolé en remportant le prix Fifa The Best quelques semaines plus tard. Une première pour un gardien africain.

Sans club il y a sept ans

Malgré un petit passage à vide en fin d’année dernière, le Normand réalise une saison très convaincante dans le sud-ouest de Londres, où il est sous contrat jusqu’en 2025. En 28 apparitions, le cousin de Ferland Mendy a encaissé 19 buts et réussi 13 clean sheet. Ses récents exploits en ont fait l’un des portiers les plus respectés du Vieux Continent. Une belle revanche pour celui qui était sans club il y a sept ans. A deux doigts de mettre un terme à sa carrière, avant de passer par la réserve de l’OM (sans s’imposer), de percer à Reims et d’exploser à Rennes. Sur le tard.

"J'y repense toujours, c'est mon histoire, c'est ancré en moi, a-t-il confié en fin de semaine dernière sur RTL. Il y a des jours où c'est un peu plus dur et je me remémore cette période-là, et tout de suite ça va beaucoup mieux, je redeviens ultra positif. Ça m'aide à avancer, ça m'aidera toujours dans ma vie. Je sais que pour les plus jeunes je suis quelqu'un qui a réussi (...) que certains peuvent se rattacher à mon histoire, se dire que ce n'est pas fini".

Plus fort que Donnarumma, Courtois ou Neuer?

Avant de savoir jusqu'où va le mener son parcours atypique, il boxe déjà dans la même catégorie que les tauliers du secteur: Gianluigi Donnarumma (PSG), Keylor Navas (PSG), Thibaut Courtois (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayer Munich), Marc-André Ter Stegen (FC Barcelone), Jan Oblak (Atlético de Madrid), Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Wojciech Szczesny (Juventus) ou David De Gea (Manchester United). Avec la ceinture autour de la taille?