Lutte contre le racisme: "Le jour où les joueurs blancs comprendront qu’ils font partie de la solution, les choses avanceront", estime Thuram

Dans un entretien accordé à CNN jeudi, Lilian Thuram a affiché son souhait de voir les joueurs blancs prendre davantage de responsabilités face aux injures raciales, toujours plus présentes sur les terrains de football. Erigeant notamment l’engagé capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, comme exemple à suivre.

Depuis qu’il est retraité des terrains, Lilian Thuram a fait de la lutte contre le racisme son cheval de bataille. Déjà auteur d’une sortie engagée fin octobre dans le Guardian, le champion du monde 1998 a remis ça ce jeudi dans un entretien télévisé accordé à CNN. L’ancien défenseur de 49 ans y dénonce l’immobilisme dans le football sur ce problème grave, qui pollue de nombreux championnats en Europe.

Exhortant les footballeurs à jouer un rôle plus actif dans cette lutte, en quittant le terrain pour stopper les matches si des joueurs de couleur sont victimes d’abus raciaux. "Si depuis 1997 (lorsqu’il était joueur, en Italie, ndlr) jusqu’à 2021, il y a toujours des bruits de singe sur les terrains foot, c’est parce que l’on n’arrête pas les matches, assure-t-il en direct sur la chaîne américaine. Lorsque l’on interrompt les matches, on arrête le business. Et comme le foot est avant tout un business, si l’on interrompt les matches, les institutions seront obligées de trouver une solution."

Thuram félicite Henderson pour son engagement

Et de poursuivre, dénonçant une "certaine hypocrisie" dans le foot. "On vient demander aux joueurs qui subissent le racisme: « Qu’est-ce qu’on doit faire ? ». Comme si les joueurs victimes de racisme étaient ceux qui devaient trouver la solution. Le jour où les joueurs blancs comprendront qu’ils font partie de la solution et qu’il faut qu’ils sortent de cette forme de neutralité, les choses avanceront." Père de Marcus (24 ans) et Khéphren (20 ans), qui évoluent en Bundesliga avec Mönchengladbach, et en Ligue 1 avec Nice, Lillian Thuram a rappelé le rôle prépondérant de l’éducation des jeunes comme arme principale contre ce fléau. Et érigé en exemple certains sportifs qui n’ont pas hésité à prendre position, comme Colin Kaepernick et Jordan Henderson.

"Henderson a compris qu’il ne pouvait pas rester silencieux, il a pris la parole en disant: « Je ne subis pas le racisme, mais en parlant du racisme, je peux toucher certaines personnes qui n'en entendraient peut-être pas parler autrement ». Il a des amis, des coéquipiers qui subissent le racisme, donc c'est tout à fait normal de dénoncer cela. C'est ce qui manque dans notre société. Voilà pourquoi je pense qu'il faudrait de plus en plus de joueurs comme Jordan Henderson pour sensibiliser le monde."

En avril dernier, le capitaine de Liverpool avait annoncé qu’il donnait le contrôle de ses comptes de médias sociaux à Cybersmile, une organisation caritative dédiée à la lutte contre la cyber-intimidation. Sur les médias des Reds, Henderson a également régulièrement pris la parole pour dénoncer le racisme dont sont victimes certains de ses coéquipiers.