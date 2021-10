Racisme: Lilian Thuram demande aux joueurs blancs d'agir davantage

Dans une interview au Guardian, l’ancien défenseur de l’équipe de France Lilian Thuram a expliqué pourquoi il est indispensable que les joueurs blancs prennent position contre le racisme.

Devenue une voix de la lutte antiracisme en France, Lilian Thuram est aussi appelé à prendre la parole à ce sujet à l’étranger. À l’occasion de la traduction de son livre "La pensée blanche" en anglais, l’ancien défenseur des Bleus a été interviewé par le Guardian ce jeudi. Dans l’entretien, il invite tout le monde à "continuer à mettre le genou à terre" et explique l’importance pour les joueurs blancs de prendre position contre les injures raciales sur le terrain.

"Très souvent, on demande aux joueurs victimes de racisme: 'Qu’est-ce qu’on devrait faire contre ça ?' C’est très hypocrite, parce que ça laisse entendre que c’est à eux de trouver des solutions, comme s’ils étaient le problème, s’insurge Thuram. C’est aux joueurs blancs, qui sont souvent en majorité, de refuser de continuer les matchs. À ce moment-là, les instances seront obligées de réagir, sinon leur business va en pâtir. […] Et c’est très important que les joueurs continuent à mettre le genou à terre avant les matchs pour condamner ces injustices."

"Ce que fait Jordan Henderson, c'est fantastique"

Pour lui, l’évolution des mentalités doit avant tout venir des acteurs du jeu. "Le changement ne vient jamais en premier lieu des autorités, explique l’ancien de Parme et de la Juventus. Si vous voulez du changement, il faut faire en sorte que les autorités soient contraintes à changer. Par exemple, en Italie, les gens me demandent souvent: 'Est-ce que les instances en font assez pour stopper le racisme?' Et je réponds non. Je suis arrivé en Italie en 1997 et il y avait des chants racistes dans les stades. Maintenant, on est en 2021 et il y a toujours des chants racistes dans les stades. Ça veut dire que le job n’a pas été fait."

Pour autant, Thuram se réjouit de voir certaines initiatives aller dans le bon sens. "On voit désormais de jeunes joueurs noirs qui ne sont plus prêts à accepter ce que les anciens acceptaient… Et qui font réfléchir leurs coéquipiers, leurs adversaires et leurs supporters", a-t-il assuré, encourageant les joueurs blancs à aller dans ce sens. "Par exemple, quand je vois le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, s’élever contre le racisme, je pense que c’est fantastique. Parce que ça veut dire qu’il a compris que le racisme l’affectait aussi."