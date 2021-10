Macron associé à Garcia et Giresse dans l’entrejeu du Variétés Club de France

Le président de la République, Emmanuel Macron, sera associé avec Rudi Garcia et Alain Giresse dans le onze du Variétés Club de France, lors du match pour soutenir l’opération Pièces Jaunes, jeudi à Poissy.

Si vous l’attendiez, la composition du Variétés Club de France est tombée. Comme annoncé, Emmanuel Macron sera titulaire au milieu de terrain avec le numéro 3 dans le dos, pour ce match disputé à Poissy, jeudi face aux soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye. Le président de la République sera associé à Rudi Garcia, ancien entraîneur du Mans, Lille, Marseille et Lyon, dans le 4-3-3 concocté par le manager général, Jacques Vendroux. Alain Giresse complètera le trio dans l'entrejeu.

Le "onze" du Variétés Club de France © Variétés Club de France

Nicolas Douchez, ancien gardien de Toulouse, Rennes et du PSG, sera dans le but derrière une défense composée de Christian Karembeu, Arsène Wenger, Marcel Desailly et Laure Boulleau. Jean-Michel Larqué évoluera sur le côté gauche de l’attaque en soutien de Sonny Anderson alors que Karl Olive, maire de Poissy et représentant de la FFF à la LFP, occupera le flanc droit.

Robert Pirès, Richard Gasquet, Frédéric Piquionne, Clément Chantôme, Benoît Cheyrou, Steve Savidan, Dominique Rocheteau, Sidney Govou, Mathieu Bodmer ou Grégory Paisley seront également au casting.

Macron souhaite jouer 90 minutes

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 17h15 et ses bénéfices seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, présidée par Brigitte Macron dans la cadre de l’opération "Pièces jaunes. Selon les informations de RMC Sport, le président de la République a fait part de sa volonté de jouer 90 minutes, ce qui doit être validé par les services de sécurité.

Début juin, le chef de l’Etat avait appelé Karl Olive lorsque celui-ci était dans le vestiaire du Variété avant un match à Colombey-les-Deux-Eglises. Il avait regretté de ne pas pouvoir être présent mais avait fait la promesse de venir au prochain rendez-vous et d’inviter les joueurs à l’Elysée pour la 3e mi-temps.