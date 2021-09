Inter Miami: Beckham demande à Neville d’être "plus dur" avec son fils Romeo

David Beckham suit de près la carrière de son fils cadet Romeo, qui a fait ses débuts professionnels le week-end dernier avec la réserve de l’Inter Miami. La star anglaise a demandé à Phil Neville, le manager de la franchise floridienne, d’être particulièrement sévère avec le milieu de terrain de 19 ans.

Il n’en a évidemment pas raté une miette. David Beckham a suivi avec un mélange de fierté et d’émotion les débuts professionnels de son fils cadet Romeo, le week-end dernier aux États-Unis. Le milieu de terrain de 19 ans a disputé un match de troisième division américaine avec Fort Lauderdale, la réserve de l’Inter Miami, dont son père est le co-propriétaire. Titularisé sur l’aile droite, le jeune Beckham a disputé 79 minutes plutôt séduisantes, à en croire les observateurs locaux.

Après la rencontre, qui s’est soldée par un nul face à Tormenta (2-2), il a reçu les félicitations de Blaise Matuidi sur Instagram. Son ancien footballeur de père lui a également adressé un message touchant: "Je suis fier de toi". De là à imaginer Romeo Beckham évoluer avec l’Inter Miami en Major League Soccer? Il est encore un peu tôt pour le savoir.

"Il y a beaucoup de pression autour de lui"

En attendant, Phil Neville, le coach de la franchise floridienne, a reçu des consignes très clairs de David Beckham, son compatriote et ancien coéquipier à Manchester United. "La première chose que David m’a dit c’est: ‘Tu dois être plus dur avec lui qu’avec n’importe qui’, a expliqué le coach anglais en conférence de presse. Romeo doit travailler plus dur que les autres pour entrer dans cette équipe car il y aura des questions et des attentes sur ses épaules."

Ses débuts pros ont en tout cas été encourageants. "Il ne devait jouer qu’une mi-temps mais il a joué finalement près de 80 minutes, parce que c’est un garçon qui a faim, salue Phil Neville, dont le fils Harvey, évolue aussi avec la réserve de l’Inter Miami. Il y a beaucoup de pression autour de lui mais il a les pieds sur terre. Il sait qu’il doit encore s’améliorer, mais il en a les capacités. Il a du caractère et de la détermination. C’est une bonne personne, très populaire dans le vestiaire. Il a une vraie opportunité pour réussir dans le football professionnel."