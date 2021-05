Inter Miami: Matuidi sonné et remplacé après un choc avec un adversaire

Blaise Matuidi, milieu de terrain français de l’Inter Miami, a quitté le terrain, blessé, après un gros choc avec un joueur adverse. Après avoir tenu sa place dix minutes, il a finalement renoncé, trop amoindri.

Le milieu français de l'Inter Miami, Blaise Matuidi (34 ans), victime d'une collision avec un joueur adverse, a dû prématurément quitter ses partenaires lors de la réception d'Atlanta qui s'est soldée par un nul (1-1), en championnat nord-américain de football (MLS). A la lutte pour un ballon, Matuidi, qui portait le brassard de capitaine de l'équipe floridienne, a été percuté au niveau de l'abdomen et du flanc gauche par le milieu argentin Santiago Sosa, dès la 3e minute.

Après s'être difficilement relevé, il a tenu dix minutes supplémentaires sur le terrain, avant de céder sa place à son coéquipier américain Joevin Jones. Interrogé après la rencontre, son entraîneur Phil Neville n'a pas précisé de quoi souffrait exactement l'ancien joueur du Paris SG et de la Juventus, indiquant qu'il avait été conduit dans un hôpital pour subir des examens.



Mené 1-0 après l'ouverture du score précoce de Josef Martinez (9e), l'Inter Miami a égalisé par l'Ecossais Lewis Morgan (77e). Un résultat nul qui le maintient à la 9e place (5 pts) dans la conférence Est, à deux longueurs des coleaders New York City et New England. Dans la conférence Ouest, Seattle s'est emparé de la première place en battant Portland (2-1). La veille, le LA Galaxy avait remporté le "Trafico", le derby de Los Angeles, aux dépens du LAFC (2-1) grâce notamment à un but de la star mexicaine Chicharito Hernandez.



Matuidi (34 ans) a rejoint la franchise américaine en août dernier à l’issue de son contrat avec la Juventus où il jouait depuis 2017 après six ans au PSG (2011-2017). Champion du monde en 2018, le milieu de terrain international (84 sélections, 9 buts) n’a plus été appelé en équipe de France depuis octobre 2019.