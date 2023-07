MLS: Beckham raconte les coulisses de l'arrivée de Messi à l'Inter Miami

Dans une interview pour The Athletic, David Beckham, propriétaire de l'Inter Miami, a dévoilé les coulisses de la signature de Lionel Messi dans son club de Floride. L'ancien joueur de Manchester United révèle que les négociations avaient démarré dès 2019.

"Tout est parti d'une conversation autour d'un verre de vin lors d'un dîner." Dans une longue interview pour The Athletic, David Beckham, propriétaire de l'Inter Miami, raconte l'arrivée de Lionel Messi dans son club et de comment se sont déroulées les discussions afin de convaincre le crack argentin de rejoindre la MLS.

"Nous aimerions avoir Leo à Miami"

Sans préciser le lieu ni la date, il raconte qu'alors qu'il était en train de bâtir son projet de club en MLS, ayant obtenu dans son contrat avec les Los Angeles Galaxy une place pour sa future franchise dans la championnat nord-américain, il dîne avec Jorge Messi, père et agent de Lionel. "Je lui ai dit: 'Un jour, il faudra que Messi vienne dans notre club.' C'est probablement à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés pour la première fois", explique-t-il.

Puis une nouvelle rencontre a lieu en septembre 2019, soit quelques mois avant que l'Inter Miami ne joue son premier match de MLS, dans le cadre d'une première rencontre bien plus officielle. "Nous avons pris un avion et sommes partis secrètement de Londres pour Barcelone, explique Beckham à propos d'un voyage secret dans la ville où Messi jouait alors. Nous nous sommes glissés dans un hôtel, avons rencontré Jorge Messi et avons entamé la conversation. La conversation s'est résumée à : 'Nous aimerions que votre fils joue un jour pour notre équipe. Nous savons qu'il ne peut pas encore venir, mais un jour, nous aimerions avoir Leo à Miami.'"

Un projet au long terme

"Ensuite, Jorge Mas (le manager général de l'Inter Miami) a fait un travail incroyable en expliquant ce qu'il pouvait faire pour le sport dans ce pays, ce qu'il pouvait faire pour la MLS et ce qu'il pouvait faire pour l'Inter Miami." David Beckham estime que si Lionel Messi a pu faire ce choix de quitter l'Europe pour rallier la MLS, c'est en partie grâce à lui et à son étape aux Los Angeles Galaxy après avoir quitté le Real Madrid: "Je pense que ce qui a aidé Leo, c'est qu'il avait vu mon parcours et ce qui était possible."

"Je pense que Leo a vu cela et qu'il s'est dit: 'OK, c'est une opportunité.' Il a également compris qu'il s'agissait d'un projet à long terme, appuie-t-il, prenant comme référence celui du développement de la MLS. Si nous perdons nos deux premiers matches avec Leo, cela ne me préoccupe pas. Je veux gagner. Leo veut gagner. José et Jorge (Mas) veulent que nous gagnions. Mais le plus important, c'est que c'est un projet à long terme. C'est ainsi que je l'ai toujours vu. C'est ainsi que Leo le voit."

L'ancien milieu de terrain révèle qu'il a appris la décision de Lionel Messi comme tout le monde, alors que des discussions étaient en cours avec le clan du joueur pour parvenir à un accord. Décision finalement annoncée par l'ancien du PSG dans la presse catalane le 7 juin. "J'étais au Japon avec ma famille et je me suis réveillé à 5 heures du matin parce que mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, se souvient Beckham. Ma femme s'est agacée: 'Vraiment ?! Éteins ton téléphone !' J'ai regardé mon téléphone et je me suis dit: 'Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quelque chose ! J'ai mis mes lunettes et je me suis dit : 'Leo arrive ! C'est fait ! Il l'a annoncé ! Ma femme m'a dit : "Comment ça, il l'a annoncé ?' J'ai répondu: 'Il est passé à la télé et a annoncé qu'il venait à l'Inter de Miami !'"

"J'en ai eu la chair de poule. J'ai tout de suite téléphoné à Jorge (Mas) et j'étais très ému parce que je sais ce que nous avons vécu ces dernières années. Essayer de construire ce club, les obstacles, les défis - essayer d'obtenir un terrain (pour construire un stade), aller dans des batailles juridiques... pour tous les problèmes que nous avons eus, ce moment a tout changé. Il a changé notre club tout entier. Lorsque Victoria s'est réveillée, elle m'a serré dans ses bras et c'est là que je suis redevenu émotif. C'était sans aucun doute l'un des meilleurs moments de ma vie."

"Je n'aurais jamais cru que j'éprouverais ça en tant que propriétaire"

"Leo a gagné tout ce que l'on peut gagner en tant que joueur. La Coupe du monde a dû être la cerise sur le gâteau. Il voyait cela comme un projet, un héritage, et je ne pense pas que beaucoup de joueurs voient cela. Leo, lui, a compris qu'il pouvait non seulement changer le visage du football dans ce pays, mais aussi inspirer la prochaine génération. Il n'y a pas de meilleure façon de le faire qu'en entrant sur notre terrain à Miami et en voyant tous les enfants parler de lui, le regarder et apprendre. Il s'agit aussi de rendre ce sport plus grand et meilleur dans ce pays - il peut le faire, il le fera et il l'a déjà fait. Ce n'est pas seulement tout Miami qui parle de Leo, c'est toute l'Amérique, le monde entier."

"Je n'aurais jamais cru que j'éprouverais en tant que propriétaire le même sentiment que lorsque j'étais joueur", explique Beckham à propos du moment où il a appris que Messi avait choisi de rejoindre Miami. "Lorsque j'ai reçu l'appel téléphonique, j'ai eu le même sentiment que lorsque je sortais d'Old Trafford ou de Wembley. Je me suis dit : "Nous venons de battre toute concurrence pour signer le plus grand joueur de l'histoire de notre sport".