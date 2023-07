MLS: après l'officialisation de Messi... l'Inter Miami perd encore

En crise de résultats, et quelques heures après l'officialisation de l'arrivée de Lionel Messi, l'Inter Miami s'est de nouveau incliné samedi soir à Saint Louis (3-0), prolongeant sa série de onze matchs sans victoire en championnat.

Les supporters de l'Inter Miami attendent avec impatience les débuts de Lionel Messi. Officialisée ce week-end, la Pulga est attendue ce dimanche pour une présentation en grande pompe au DRV PNK Stadium à 18h30 (0h30 en France). Une célébration bienvenue pour les fans de l'équipe floridienne, pas réellement gâtés depuis le début de saison en MLS.

Leur équipe, dernière de la conférence Est, n'a plus gagné depuis le 14 mai en championnat et s'est de nouveau inclinée ce samedi face à Saint-Louis (3-0). Si la formation de Tata Martino a eu le ballon (64%), son adversaire s'est montré bien plus dangereux (19 tirs) pour rapidement faire plier Miami, avec trois buts de Samuel Adeniran (28e), Tim Parker (40e) et Eduard Löwen (80e).

Les grands débuts dès vendredi pour Messi ?

Les mauvais résultats s'enchaînent pour la nouvelle équipe du champion du monde, qui restait sur trois nuls consécutifs. Hormis deux succès en Coupe des États-Unis, la franchise floridienne n'a gagné que cinq rencontres sur 22 en MLS. L'arrivée de Lionel Messi va-t-elle enclencher un nouvel élan ? Le septuple Ballon d'or s'est montré très enthousiaste à l'idée de découvrir un nouveau championnat. "Je suis très heureux d'entamer cette nouvelle étape de ma carrière avec l'Inter Miami et aux Etats-Unis", a déclaré samedi l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, cité dans un communiqué.



"C'est une chance fantastique et ensemble nous continuerons ce merveilleux projet. Notre but est de travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés et je suis très impatient à l'idée d'y contribuer dans mon nouveau club." La Pulga est attendue cette semaine à l'entraînement et pourrait faire ses grands débuts vendredi à domicile lors de la réception du club mexicain de Cruz Azul dans le cadre de la Leagues Cup, qui réunit clubs américains et mexicains.