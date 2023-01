MLS: Charlotte annonce la mort d'Anton Walkes, formé à Tottenham, à l’âge de 25 ans

Défenseur central de Charlotte (MLS), Anton Walkes est décédé à l’âge de 25 ans. L’Anglais, formé à Tottenham, a été victime d’un accident de voiture.

La Major League Soccer est en deuil. Ce jeudi, le championnat américain ainsi que le Charlotte FC, où évoluait le défenseur central anglais, ont annoncé le décès d’Anton Walkes à l’âge de 25 ans. Le joueur formé à Tottenham, également passé par Portsmouth, a perdu la vie dans un accident de voiture ce jeudi matin dans le sud de la Floride.

"C’était un fils, un père, un partenaire et un coéquipier formidable dont l’approche joyeuse de la vie a touché tous ceux qu’il a rencontrés, a réagi le propriétaire du Charlotte FC, David Tepper, dans un communiqué. Il manquera à beaucoup et nos pensées et nos prières accompagnent la famille d’Anton pendant cette période déchirante."

"L'incarnation d'un grand coéquipier"

"Nous avons le cœur brisé d'apprendre le décès tragique d'Anton Walkes, a de son côté indiqué Atlanta United, club du joueur anglais entre janvier 2020 et décembre 2021 après son départ de Portsmouth. Anton était l'incarnation d'un grand coéquipier avec une personnalité qui illuminait chaque pièce dans laquelle il entrait. Il manquera profondément à tous ceux qui le connaissaient. Au nom de tout le monde à Atlanta United, nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille d'Anton, à ses amis et au Charlotte FC."