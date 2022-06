Apple obtient les droits TV de la MLS pendant dix ans dans le monde entier

Apple a annoncé un accord pour diffuser les matchs du championnat américain de la Major League Soccer (MLS) pendant dix ans dans le monde entier, mardi.

L'intégralité des matches de la Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain de football, sera diffusée à partir de 2023 et pendant 10 ans aux seuls abonnés de l'Apple TV app, a annoncé mardi la plateforme, qui poursuit ses investissements dans le sport après le base-ball. "L'app Apple TV diffusera en exclusivité tous les matchs de la MLS en direct à partir de 2023", et jusqu'en 2032, écrit Apple dans un communiqué, en précisant que l'offre s'adresse aux abonnés "du monde entier". Apple mise à long terme sur le ballon rond alors que les Etats-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront la Coupe du monde 2026.

238 millions d'euros par saison

Aucun montant ne figure dans le communiqué mais d'après le site spécialisé Sports Business Journal, Apple aurait accepté de payer un montant minimum garanti de 250 millions de dollars par saison (238 millions d'euros). D'après le site, la MLS reste en négociations avec des chaînes comme ESPN et Fox pour diffuser certains matches. Le géant américain défend une offre qui permettra "pour la première fois" aux fans "d'accéder au même endroit à l'intégralité de la ligue professionnelle d'un sport majeur". Les abonnés en tribune d'une des 28 franchises de MLS se verront offrir l'intégralité de l'offre.

Lancée en 1996 avec 10 franchises à l'époque, la MLS a connu une expansion rapide et parvient à attirer les spectateurs dans les stades (plus de 20.000 par match en moyenne), mais les rares stars européennes qu'elle séduit sont souvent en fin de carrière, à l'image de l'international italien Giorgio Chiellini, qui a signé lundi pour le Los Angeles FC.

La MLS réunit moins de deux millions de téléspectateurs aux Etats-Unis pour les matches les plus importants, loin de la NBA (basket-ball), du base-ball (MLB) ou du football américain (NFL). Apple avait déjà investi dans le sport en direct en annonçant en mars la diffusion de deux matches en direct de base-ball de la MLB le vendredi soir pendant la saison régulière.