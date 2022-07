MLS: le joli coup franc de Romeo Beckham avec la réserve de l'Inter Miami

Pour son premier but en MLS Next Pro, Romeo Beckham a imité son papa. Le fils de David a inscrit un coup franc puissant lors d'une victoire 3-1 de l'équipe réserve de l'Inter Miami, propriété de son père, contre l'équipe réserve d'Orlando City ce dimanche.

David Beckham est devenu mondialement célèbre - en plus de son mariage avec Victoria - pour son superbe coup de patte sur les phases arrêtées. Et il semble que son fils Roméo en ait hérité. L'actuel joueur de l'équipe réserve de l'Inter Miami a surpris tout le monde avec son redoutable coup franc dans le style de son père.

Un premier but en professionnel

Dans les derniers instants d'un match de MLS Next Pro - le championnat des réserves des clubs de MLS - contre l'équipe B d'Orlando City, le jeune homme de 19 ans s'est chargé de tirer un coup franc de 25 mètres. Un coup de pied parfait, qui permet au ballon de rebondir juste à l'entrée du but et rend l'arrêt quasi impossible pour le gardien.

Déjà auteur de sept passes décisives cette saison, Romeo Beckham a inscrit là son tout premier comme professionnel avec ce coup franc. "Il semblerait que l'on ait déjà vu ça", s'est d'ailleurs amusé le commentateur lorsqu'il a vu le ballon finir au fond des filets. Ce but a permis de conclure une belle remontée 3-1 de l'Inter Miami II.

Sur les réseaux sociaux, David Beckham a affiché son soutien pour la performance de son fils: "Bien joué mon pote, je suis si fier, a écrit l'ancienne star de Manchester United. Premier but sous le maillot de Miami." Romeo a répondu par : "Je t'aime papa, c'était pour toi."

Rappelons que Beckham père détient le record du nombre de coups francs marqués en Premier League avec 18 réalisations (bien que James Ward-Prowse le suive de près avec 14), et qu'il a marqué un célèbre coup franc de dernière minute pour l'Angleterre contre la Grèce pour aider les Three Lions à se qualifier pour la Coupe du monde 2002.

14 matchs joués sur 15 possibles cette saison

C'est la deuxième fois que Romeo fait les gros titres cette saison, après avoir délivré trois passes décisives en un seul match en avril dernier. Beckham Junior ne s'est remis au football qu'en 2021, après une absence de cinq ans, préférant un temps le tennis. Il avait alors rejoint l'Inter Miami, club dont son père est propriétaire.

Il a fait 14 apparitions sur 15 possibles avec Miami II cette saison en MLS Next Pro League, ne manquant qu'un seul match. Le club occupe actuellement la cinquième place après des résultats mitigés. Aux Etats-Unis, certains nourissent les espoirs de voir enfin un des fils Beckham réussir dans le football, alors que Romeo est désormais le seul à marcher dans les traces de son père.