MLS: le Los Angeles FC va devoir verser de l'argent à l'Inter Miami... après le transfert de Gareth Bale

L'arrivée de Gareth Bale au Los Angeles FC a été officialisée ce samedi par le principal intéressé. Conséquence: le club californien va devoir débourser près de 50 000 euros à l'Inter Miami, propriété de David Beckham, pour des droits de découverte.

Gareth Bale n'a jamais joué à l'Inter Miami. Pourtant, le club de David Beckham va empocher une belle prime grâce à la signature du Gallois au Los Angeles FC, officialisée ce samedi. L'attaquant de 32 ans arrive libre de tout contrat en provenance du Real Madrid mais un détail du règlement du championnat nord-américain va permettre à l'Inter Miami de toucher 50 000 dollars (47 500 euros).

En cause: le Los Angeles FC doit verser cette somme en raison des droits de découverte. Chaque club possède sa liste, où elle met jusqu'à sept recrues potentielles, pour des joueurs internationaux (en dehors des Etats-Unis et du Canada). Pour précision, cette liste reste secrète sauf pour la franchise concernée et la MLS forcément.

Bale vise la Coupe du monde

Gareth Bale figurait sur cette fameuse liste de l'Inter Miami. Mais selon plusieurs médias britanniques, il a donc signé pour un an avec le club californien, actuel leader de la conférence Ouest, où vient de débarquer aussi le défenseur italien Giorgio Chiellini, qui a paraphé un contrat jusqu'à la fin de la saison 2023.

Il faudra attendre l'ouverture officielle du mercato, le 7 juillet prochain, pour que Gareth Bale puisse porter les couleurs de sa nouvelle équipe. Le lendemain, aura lieu le derby face au Galaxy du Mexicain Javier "Chicharito" Hernandez. L'ancien madrilène cherchera d'ici la fin de l'année à rester en forme en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où le Pays de Galles est qualifié.