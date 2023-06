MLS: Messi et Busquets ne seront pas en "vacances" à Miami, assure leur nouveau coach

Gerardo "Tata" Martino, le nouveau coach de l'Inter Miami, assure que Lionel Messi et Sergio Busquets n'ont pas signé dans un esprit de pré-retraite.

Le nouvel entraîneur de l'Inter Miami Gerardo Martino a assuré jeudi que Lionel Messi et Sergio Busquets ne venaient pas en Floride en vacances mais pour gagner des titres. "On associe parfois les États-Unis et Miami aux vacances. Mais ce n'est pas ça. Ils viennent pour la compétition", a déclaré Tata Martino lors d'une conférence de presse.



L'entraîneur argentin, fraîchement nommé, a déjà dirigé Busquets et Messi à Barcelone et ce dernier avec la sélection albiceleste également.

"De belles perspectives de croissance"

L'Inter Miami a perdu ses sept derniers matches en MLS et occupe la dernière place de la conférence Est, la 27e sur 29 dans l'ensemble de la ligue. Martino a gagné la MLS en 2018 avec Atlanta United et prévoit un bel avenir à la ligue grâce à Messi. "Que le meilleur joueur du monde décide de venir y jouer ouvre évidemment "", a-t-il dit.

Gerardo "Tata" Martino a dirigé le septuple Ballon d'or au FC Barcelone (2013-14) et en sélection nationale (2014-2016). Âgé de 60 ans, l'entraîneur argentin, qui était sélectionneur du Mexique jusqu'à la Coupe du monde au Qatar, a déjà officié dans le championnat nord-américain, décrochant le titre en 2018 à la tête d'Atlanta United.