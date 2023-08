MLS: Messi marque son 8e but, l'Inter Miami en demi-finales de la Leagues Cup

Un nouveau but du champion du monde argentin Lionel Messi, le 8e en cinq matchs, a permis à l'Inter Miami de se qualifier pour les demi-finales de la Leagues Cup en écrasant Charlotte 4-0, vendredi à Fort Lauderdale, en Floride.

On ne l'arrête pas. Servi sur plateau par l'attaquant équatorien Leonardo Campana, Lionel Messi a inscrit vendredi soir son huitième but de la saison avec l'Inter Miami. D'un plat du pied gauche à bout portant, à la 86e minute, le champion du monde argentin a ainsi contribué à la large victoire 4-0 de l'Inter Miami contre le Charlotte FC en quarts de finale de la Leagues Cup.

Prochain adversaire: Philadelphie

Malgré sa star plutôt discrète dans cette rencontre, l'Inter Miami a pris l'avantage à la 12e minute grâce à un pénalty transformé par Josef Martinez, et a doublé le score à la 32e avec un but de Robert Taylor.

Charlotte, qui s'était contenté de frustrer les assauts de Messi et de Sergio Busquets pendant les 45 premières minutes, s'est montré plus audacieux après la pause. Le remplaçant Patrick Agyemang aurait pu réduire le score, mais sa tête à bout portant a rebondi sur la barre. Peu après, le défenseur de Charlotte Adilson Malanda inscrivait un but contre son camp en essayant d'intercepter un centre à ras de terre adressé à Messi par Diego Gomez (78e).

La Leagues Cup est un tournoi réservé aux clubs de la Major League Soccer et de la Liga MX, la première division mexicaine. En demi-finales, l'Inter Miami affrontera Philadelphia Union, qui s'est imposé (2-1) à domicile face au club mexicain de Querétaro.