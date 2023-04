MLS: un international belge reconnaît avoir tenu des propos racistes et s'excuse

L'attaquant belge des New York Red Bulls, Dante Vanzeir, s'est excusé d'avoir tenu des propos racistes lors d'un match de MLS contre les San Jose Earthquakes ce mardi. L'attaquant de San Jose, Jeremy Ebobisse, avait déclaré avoir entendu un joueur faire une remarque raciste, ce qui avait entraîné la suspension de la rencontre pendant 15 minutes.



Une nouvelle recrue qui démarre fort. Arrivé en MLS le 3 février dernier en provenance de l'Union Saint-Gilloise, l'attaquant belge des New York Red Bulls, Dante Vanzeir (1 sélection avec la Belgique), s'est excusé d'avoir tenu des propos racistes après un match contre les San Jose Earthquakes ce mardi. La partie a même été interrompue pendant environ 15 minutes après une altercation avec l'Américain Jeremy Ebobisse, qui avait rapporté les insultes à l'arbitre.

Un auteur vite désigné

Le nom du joueur ayant tenu les propos racistes n'avait pas été divulgué par l'attaquant des San Jose Earthquakes, qui avait simplement notifié avoir reçu des insultes de la part de joueurs adverses. Alors que le jeu était suspendu, la MLS a immédiatement informé qu'elle ouvrait une enquête et le club de New York a assuré qu'il se tenait à disposition de la ligue américaine.

Le coupable s'est auto-désigné à l'issue de la rencontre, publiant un communiqué sur ses réseaux sociaux pour s'excuser d'avoir tenu ces propos racistes. Dante Vanzeir a déclaré qu'il était "profondément désolé" et qu'il accepterait toute "suspension, amende et conseil" imposés par la ligue. "Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour participer au changement qui doit s'opérer dans ce sport et dans notre monde", a-t-il déclaré.

"J'ai commis une erreur"

"Je tiens également à m'excuser auprès de mes coéquipiers, de mes entraîneurs, de l'organisation et de nos supporters. J'ai commis une erreur et je prendrai toutes les mesures nécessaires pour progresser. J'accepte l'entière responsabilité de mes actes. Je n'avais pas l'intention de blesser ou d'offenser avec mon langage, mais je sais que je l'ai fait et j'en suis profondément désolé."

L'incident a eu lieu en seconde période et le match a été stoppé pendant 15 minutes suite à une altercation qui a éclaté entre Ebobisse et Vanzeir, impliquant aussi d'autres joueurs. Ebobisse a déclaré que les joueurs de San Jose avaient envisagé de quitter le terrain mais ont choisi de ne pas le faire "parce que le joueur qui a prononcé le mot a affirmé qu'il ne visait aucun d'entre nous".

"J'aurais dû retirer immédiatement Dante Vanzeir du match"

Dante Vanzeir, qui fêtait lors de ce match sa première titularisation avec les Red Bulls après son transfert du club belge de Royale Union Saint-Gilloise, a joué jusqu'à ce qu'il soit remplacé à la 86e minute. Et son manager Gerhard Struber s'est lui aussi excusé dans un communiqué par la suite, déclarant qu'il aurait dû remplacer Vanzeir immédiatement.

"J'ai pris la décision qui me semblait la meilleure compte tenu des informations dont je disposais à ce moment-là, a-t-il déclaré. Bien qu'il y ait eu beaucoup d'incertitude à ce moment-là, avec les informations que je connais maintenant, la bonne décision aurait été de retirer immédiatement Dante Vanzeir du match."



Dans un troisième communiqué, les Red Bulls ont déclaré que "les mots et l'inaction étaient inexcusables". "Les New York Red Bulls s'excusent de tout cœur pour les événements inacceptables qui se sont produits samedi soir lors du match contre les San Jose Earthquakes. Nous nous efforçons toujours de créer un environnement inclusif et antiraciste. Notre organisation s'engage à fournir les ressources nécessaires pour éduquer davantage nos joueurs et notre personnel, ainsi qu'à rétablir la confiance au sein de notre communauté."