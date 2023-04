MLS: Vanzeir suspendu six matchs pour ses propos racistes

L'international belge Dante Vanzeir (une sélection) a été suspendu six matchs après avoir reconnu avoir tenu des propos racistes lors de son premier match comme titulaire en MLS avec les New York Red Bulls. Arrivé cet hiver en provenance de l'Union Saint-Gilloise, l'attaquant a pu compter sur de nombreux soutiens au pays.

L'attaquant belge des New York Red Bulls Dante Vanzeir a été suspendu six matchs pour avoir tenu des propos racistes lors d'un match face à San Jose Earthquakes, a annoncé jeudi la MLS, le championnat nord-américain de football. Il s'était excusé immédiatement après la rencontre, tout comme son club et son entraîneur.

Un programme de pratiques réparatrices à suivre

Le buteur de 24 ans, arrivé début février aux Etats-Unis en provenance de l'Union Saint-Gilloise, s'était excusé lundi. Après le match contre San Jose Earthquakes, l'attaquant Jeremy Ebobisse avait assuré qu'un adversaire avait tenu des propos racistes à son encontre, sans dévoiler l'identité du joueur en question.

"J'ai fait une erreur, je vais suivre toutes les étapes qui me permettront de grandir", avait déclaré Vanzeir. Red Bulls s'est pour sa part "excusé sans réserve pour ces évènements inacceptables". Vanzeir, qui a par ailleurs écopé d'une amende, devra également suivre des sessions de formation et d'éducation, ou encore participer à des "programmes de pratiques réparatrices", a ajouté la MLS.

"Vanzeir n'est pas raciste"

L'affaire a fait grand bruit en Belgique. Celui qui a porté le maillot des Diables Rouges à une reprise a reçu le soutien de ses anciens équipiers de l'Union Saint-Gilloise. "Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à l'Union, nous savons que Dante est un bon garçon, gentil et bien élevé", a assuré dans la presse locale le capitaine de l'équipe, le Maltais Teddy Teuma pour qui Vanzeir "n'est pas raciste".