NBA: Giannis Antetokounmpo investit... dans un club de MLS

Accompagné dans ce nouveau projet par ses frères, le basketteur grec Giannis Antetokounmpo entre au capital du Nashville SC, franchise de Major League Soccer.

Giannis Antetokounmpo se lance dans le football. Du moins, en coulisses. Le "Greek Freak", champion NBA en 2021 avec les Bucks, a décidé d’entrer au capital du Nashville SC, franchise de Major League Soccer.

Un "rêve" pour Giannis

"Mon père est un ancien footballeur professionnel, et c'est le premier sport dont je suis tombé amoureux en Grèce. J'ai toujours eu le rêve de posséder une équipe de football. Lorsque mes frères et moi avons étudié le projet de Nashville, nous avons su que c'était une équipe et une ville avec lesquelles nous voulions nous impliquer. Je ne peux pas être plus excité", a-t-il annoncé dans un communiqué.

Il est donc accompagné dans cette nouvelle aventure par ses frères Thanasis, Kostas et Alex, eux aussi basketteurs. Tous rejoignent un groupe de propriétaires composé notamment du Suédois Filip Forsberg, légende des Nashville Predators (NHL), et de l’actrice américaine Reese Witherspoon. "Le football est un sport mondial, et nos nouveaux propriétaires renforcent cette idée. Filip et Giannis ne sont pas seulement des athlètes incroyables, ce sont des ambassadeurs de leurs sports, des modèles pour des millions de personnes", a commenté John Ingram, propriétaire principal du Nashville SC, fondé en 2016 et qui évolue en MLS depuis 2020.

Le club, qui compte notamment dans ses rangs le défenseur international américain Walker Zimmerman, a démarré la nouvelle saison par un succès 2-0 face au New York City.