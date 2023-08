Mali: le président de la fédération de football réélu... alors qu'il est en prison

Mamoutou Touré, dit Bavieux, a été réélu à la présidence de la fédération malienne de football. Il est pourtant incarcéré pour des infractions financières présumées à l'époque où il travaillait à la chambre des députés.

En prison... mais réélu. Le président de la fédération malienne de football a été reconduit pour quatre ans, ce mardi, alors qu'il se trouve en détention pour des infractions financières présumées.

Mamoutou Touré, dit Bavieux, en poste depuis 2019, a été réélu en son absence lors d'une assemblée générale. Il a récolté 61 voix des 63 délégués présents (sur un total de 81).

Mamoutou Touré a été inculpé et écroué le 9 août pour "atteinte aux biens publics" dans ses anciennes fonctions de directeur financier de l'Assemblée nationale. Il a été incarcéré en même temps qu'un ancien président de la chambre parlementaire, Issaka Sidibé, qui a occupé cette fonction de 2014 à 2020 sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta, avant l'avènement de la junte.

Ce dernier a été renversé par des colonels en août 2020 après des mois de contestation contre la faillite de l'État malien et la corruption, dans un contexte de propagation jihadiste et de crise multidimensionnelle.

Un seul candidat, une autre liste retoquée

Mamoutou Touré conduisait mardi l'unique liste en compétition après l'invalidation de toutes les autres par la fédération. Des délégués ont quitté l'assemblée générale de l'instance du football pour protester contre l'invalidation de leur liste.

Les colonels au pouvoir ont fait de la lutte contre la corruption l'un de leurs mantras, avec la défense de la souveraineté nationale. Cet engagement proclamé a donné lieu à la mise en cause et à l'incarcération d'un certain nombre de personnalités. Les voix discordantes peinent par ailleurs à se faire entendre sans risquer d'être inquiétées.