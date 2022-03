Manchester City: Guardiola prend la défense de Grealish

Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a volé au secours de son attaquant Jack Grealish, auteur de débuts décevants chez les Citizens malgré un transfert record de 117 millions d'euros.

Pep Guardiola a tenu à défendre son attaquant anglais en conférence de presse d'avant-match, alors que Manchester City s'apprête à défier Peterborough mardi soir (20h15) à l'occasion du 5e tour de la FA Cup.

Arrivé cet été en provenance d'Aston Villa pour 117 millions d'euros, un prix record pour un club anglais, Grealish peine à convaincre lors de ses premiers mois chez les Skyblues. Le natif de Birmingham n'a inscrit que trois buts et délivré que trois passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues.

Grealish n'a plus marqué depuis le 14 décembre

Mais son entraîneur veut voir plus loin que ces statistiques faméliques: "Nous ne l'avons pas acheté pour qu'il marque 45 buts. On fait toujours du battage autour des statistiques. Aujourd'hui, les joueurs ne jouent que pour leurs statistiques et c'est la plus grosse erreur qu'ils puissent faire."

Grealish, qui reste pourtant sur une grosse saison à Aston Villa (7 buts, 12 passes décisives en 27 matchs en 2020/2021), n'a plus marqué depuis le 14 décembre en Premier League, lors de la victoire fleuve 7-0 face à Leeds. Pour Pep Guardiola, l'Anglais "n'a pas cette qualité (buteur), mais il en a d'autres. Il y a des joueurs qui font que l'équipe joue bien et ils ne sont pas dans les statistiques. Les statistiques ne sont qu'un bout d'information que nous avons. Aider ses coéquipiers à améliorer le processus défensif, offensif, c'est suffisant."

Le technicien espagnol a invité son joueur à "ne pas trop écouter ce que les gens disent, car ce n'est pas bon" tout en assurant qu'il "joue bien. S'il ne le faisait pas, je le lui dirai."