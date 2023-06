Allemagne: encore battue, la Mannschaft est dans "un cercle vicieux", regrette Flick

Hansi Flick, sélectionneur de l’Allemagne, était un peu abattu après la nouvelle défaite de sa sélection contre la Colombie (2-0), mardi en match amical.

L’Allemagne ne s’en sort pas. Eliminée dès la phase de poule de la dernière Coupe du monde en décembre, la sélection patine toujours en 2023. Mardi, elle a concédé sa troisième défaite lors des quatre derniers matchs contre la Colombie en amical (2-0) et à domicile. Ce revers suit celui en Pologne (1-0), samedi, et le match nul contre l’Ukraine (3-3), lundi dernier. A cela s’ajoute, une autre défaite contre la Belgique (3-2) en mars que le succès contre le Pérou (2-0), quelques jours plus tôt n’atténue pas au moment de faire le bilan de la saison.

Un amical contre la France en septembre

Hansi Flick, sélectionneur de la Mannschaft, a un peu accusé le coup après la rencontre face aux Colombiens tout en promettant des joueurs meilleurs à ses joueurs. "Je suis très déçu, je suis désolé pour les supporters, a-t-il confié. Nous voulions essayer quelque chose, mais cela n'a pas marché. En septembre, nous devrons réussir une autre performance, montrer une autre volonté. Les Colombiens étaient à fond, c'est ce qui nous manque."

"C'est un cercle vicieux que nous devons briser, poursuit-il. Je ne peux rien reprocher aux joueurs, ils ont envie. Mais nous avons besoin de plus de vitesse et de rythme devant, nous n'avons pas fait assez de courses en profondeur, ce qui est notre force. À partir de septembre, nous allons nous y remettre et les résultats viendront."

Directement qualifiée pour l’Euro 2024 en tant que pays organisateur, l’Allemagne va enchaîner les amicaux jusqu’à sa compétition. Elle recevra le Japon (le 9 septembre), puis la France (le 12) avant de défier les Etats-Unis (le 14 octobre).

L'Allemagne en grande difficulté à 1 an de son Euro / Avec Polo Breitner – 20/06 14:26

Hansi Flick a été nommé sélectionneur de l’Allemagne après l’Euro 2021 en remplacement de Joachim Löw, qui avait un terme à son contrat en raison de résultats en chute libre les dernières saisons (élimination dès la phase de groupe du Mondial 2018 notamment). Il a pour mission de remporter l’Euro à domicile, deux ans après l’élimination en 8es de finale par l’Angleterre (2-0).