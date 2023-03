Argentine: un million et demi de demandes de billets... les chiffres fous pour le premier match après le sacre mondial

La Fédération argentine de football a indiqué que plus d'un million et demi de personnes ont tenté jeudi d'acheter un billet pour la rencontre contre le Panama le 23 mars, soit la première rencontre pour Lionel Messi et ses compatriotes depuis leur sacre mondial.

Des chiffres vertigineux pour les champions du monde, très attendus pour leur retour à la compétition. Plus d'un million et demi de personnes ont essayé jeudi d'acheter un billet pour assister au premier match de l'équipe d'Argentine depuis son sacre mondial au Qatar.



Cette rencontre amicale contre le Panama jeudi prochain au stade Monumental de Buenos Aires sera entourée de festivités pour célébrer le titre acquis aux tirs au but en finale contre la France le 18 décembre. Le match sera joué dans le stade de River Plate qui peut accueillir 83.000 spectateurs. 35 joueurs ont été retenus au total, dont l'ensemble des champions du monde à l'image forcément de Lionel Messi.

131 537 demandes d'accréditations... pour 344 places

Toutes les places mises en vente ont trouvé preneurs en seulement deux heures, selon la Fédération argentine. Les billets ont été vendus entre 55 et 230 euros environ, dans ce pays où le salaire mensuel moyen s'élève à quelque 380 euros.

En outre, la Fédération argentine a reçu 131 537 demandes d'accréditations pour ce match de rentrée, alors que la tribune de presse du stade ne peut accueillir que 344 journalistes.



Lors de son retour au pays après la Coupe du monde 2022, l'Albiceleste avait été fêtée par quelque 5 millions de personnes descendues dans la rue. Après le match contre le Panama, la sélection de Lionel Messi jouera contre Curaçao le mardi suivant à Santiago del Estero.