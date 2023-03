PSG: Messi absent de l’entraînement, à trois jours de la réception de Rennes

Lionel Messi ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers ce jeudi, à trois jours de la réception de Rennes pour le compte de la 28e journée de Ligue 1 (dimanche à 17h05). L’attaquant argentin ne semble toutefois souffrir d’aucun pépin physique.

Un absent de marque ce jeudi à l’entraînement du Paris Saint-Germain. Comme rapporté par L'Équipe, Lionel Messi n’a pas participé à la séance collective, à trois jours de la réception du Stade Rennais au Parc des Princes pour le compte de la 28e journée de Ligue 1 (dimanche à 17h05).

Selon nos informations, le septuple Ballon d’or ne semble souffrir d’aucun pépin physique et, ce jeudi soir, sa participation à la rencontre face aux hommes de Bruno Genesio n’était pas remise en cause. Après cette 28e journée de Ligue 1, l’Argentine doit affronter le Panama (jeudi 23 mars) et Curaçao (mardi 28 mars) en amical.

Inquiétude pour Sergio Ramos

Ce jeudi, Sergio Ramos s'est blessé lors de la séance d'entraînement du PSG. La gravité de la blessure du défenseur espagnol n'est pas encore connue, mais l'ancien joueur du Real Madrid n'a pas été en mesure de terminer la séance, laissant sa place à Warren Zaïre-Emery en défense lors de l'opposition.

Concernant Messi, des négociations sont par ailleurs toujours en cours entre le PSG et Messi pour une prolongation de la Pulga. Un accord de principe existe depuis plusieurs semaines, comme l'avait confirmé RMC Sport en décembre. Mais plusieurs détails restent encore à régler et les discussions se poursuivent.

Les deux parties discutent notamment de la durée du contrat. Deux possibilités sont étudiées: activer l'année supplémentaire déjà en option ou signer un nouveau contrat d'un an avec une saison de plus en option.