Brésil-Tunisie: fumigènes, chansons et drapeaux... La grosse ambiance mise par les supporters tunisiens devant le Parc des Princes

Délocalisé ce mardi soir au Parc des Princes (20h30), le match amical entre la Tunisie et le Brésil donne lieu à une grosse ambiance aux abords du stade parisien, à quelques minutes du début du match.

Les supporters des Aigles de Carthage se sont massés en nombre à Paris ce mardi soir. Réunis aux abords du Parc des Princes, ils ont mis une grosse ambiance sur le parvis, à quelques heures du début du match amical délocalisé opposant leur Tunisie et le Brésil (20h30). De nombreux drapeaux et quelques fumigènes étaient de sortie pour accompagner les chants des fans. Le stade parisien devrait aussi être largement aux couleurs rouges et blanches pendant le match, qui se disputera à guichets fermés.

La Tunisie croisera les Bleus au Qatar

Aucune zone de l’enceinte n’ayant été attribué à une équipe, les supporters devraient néanmoins être mélangés dans les gradins. Pour rappel, c’est la sélection brésilienne qui a demandé à disputer ses deux matchs amicaux de cette trêve internationale en France.

Après l’avoir largement emporté au Havre (3-0) face au Ghana, la Seleçao débarque donc à Paris, où Neymar devrait être bien reçu à l’applaudimètre. Pour les supporters de l’équipe de France, ce match vaudra aussi le coup d’oeil: les Bleus affronteront en effet la Tunisie dans deux mois, au premier tour de la Coupe du monde.