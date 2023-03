Werder: Mitchell Weiser, né en Allemagne, veut jouer avec l’Algérie

Né à Troisdorf (Allemagne), le défenseur du Werder Brême Mitchell Weiser a réaffirmé son envie de jouer pour l’Algérie. Le joueur de 28 ans est éligible à la sélection des Fennecs de par ses origines maternelles.

Y aura-t-il une surprise dans la prochaine liste de l’Algérie ? A quelques jours d’une double confrontation face au Niger dans le cadre des éliminatoires de la CAN, Mitchell Weiser, le défenseur du Werder Brême et ancien pensionnaire du Bayern Munich, a affirmé son intention de porter de maillot des Fennecs. Le joueur de 28 ans, né à Troisdorf et passé par les sélections de jeunes en Allemagne - avec qui il a remporté l’Euro U21 en 2017 - peut postuler à intégrer le groupe entraîné par Djamel Belmadi de par ses origines maternelles.

Le fils de Patrick Weiser, ancien joueur du Stade Rennais entre 1997 et 1999, n’a jamais été appelé par Hansi Flick chez les A, malgré une belle première saison avec le Werder (un but et huit passes décisives en 20 matchs de Bundesliga). Ce qui le pousse à réfléchir à un plan B, comme l’a révélé Kicker ce mercredi.

La décision reviendra à Belmadi

"J'ai toujours eu cette option en tête. C'est un objectif important pour moi de jouer dans un grand tournoi et avec l'Algérie, je pense que j'ai plus de chances d'y parvenir. Je n'ai pas encore le passeport, mais j'y travaille. C'est une option. Pour moi, ce serait une aventure que j'aimerais vivre. Lorsque j'ai joué dans les équipes de jeunes allemandes, j'ai remarqué que la mentalité allemande ne me convenait pas. Mon caractère ne semble pas très allemand. J'ai quelque chose d'africain en moi - et je l'apprécie”, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse jeudi.

Du côté de l’Algérie, la Fédération a contacté Mitchell Weiser, mais le mot de la fin reviendra au sélectionneur. "Nous traitons la question de manière confidentielle et n’en parlerons pas. Nous laisserons à l’entraîneur Djamel Belmadi le soin de révéler la nouvelle équipe", a expliqué Saleh Bey Abboud, le chargé de communication de la FAF. Tout dépendra également de l’avancée des procédures administratives. Sur le plan sportif, Mitchell Weiser pourrait concurrencer Youcef Atal et Hocine Benayada sur le côté droit de la défense.