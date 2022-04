Mercato: après neuf ans à Manchester City, Fernandinho annonce son départ... et surprend Guardiola

Au club depuis 2013, Fernandinho ne sera plus Citizen la saison prochaine. Le milieu de 36 ans a annoncé qu’il ne prolongera pas son contrat qui se termine le 30 juin prochain.

Assis aux côtés de Pep Guardiola lors de la conférence de presse d’avant-match en marge du quart de finale retour de la Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, Fernandinho a déclaré qu’il "ne pensait pas prolonger" avec les Skyblues. Si le Brésilien explique qu’il veut jouer plus, une donnée importante a fait pencher la balance : "Je veux jouer. Je vais retrer au Brésil. J’ai décidé avec ma famille, qui est la chose la plus importante pour moi. C’est la même chose que la saison passée. Je ne joue pas beaucoup mais je prends soin des autres joueurs et j’essaye d’aider comme je peux, sur ou en dehors du terrain." L'international brésilien avait prolonger son contrat d'un an l'été dernier. Une annonce qui a surpris Pep Guardiola qui lui a succédé devant la presse: " Tu viens de m'annoncer la nouvelle", a-t-il répondu au journaliste l'informant de la nouvelle.

Barré par Rodri, Fernandinho n’est apparu qu’à treize reprises avec City en Premier League et doit se contenter des miettes en fin de match. S' il a déjà fait part de son envie de rentrer au pays, le joueur formé par l’Athletico Paranaense n’a pas dévoilé le nom du club où il allait atterrir.

Un véritable cadre de Manchester City

Arrivé en 2013 en provenance du Shakhtar Donetsk contre 40 millions d’euros, Fernandinho fait partie des meubles à l'Etihad Stadium. Il cumule 370 matchs pour 25 buts inscrits toutes compétitions confondues. Avec les Cityzens, le milieu défensif s’est construit un palmarès conséquent : quatre fois champion d’Angleterre (2014, 2018, 2019 et 2021), six Coupes de la ligue (2014, 2016 puis entre 2018 et 2021) ainsi que la FA Cup en 2019 et le Community Shield à deux reprises (2018 et 2019). Seule la Ligue des champions manque au palmarès de celui qui totalise également 53 capes avec le Brésil. Cette édition est donc celle de la dernière chance pour lui, qui est passé tout proche du Graal l’an passé.