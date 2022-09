Mercato: Nkunku aurait déjà passé des tests médicaux pour signer à Chelsea... l'été prochain

Etincelant la saison dernière, Christopher Nkunku attise les convoitises. Chelsea, qui cherche à renforcer son secteur offensif, aurait approché de très près l'international français. Au point de lui faire passer des tests médicaux anticipés ?

Christopher Nkunku vers Chelsea ? Le joueur de 24 ans aurait, ce mois de septembre, réalisé des tests médicaux à Francfort. Jusqu'ici rien de bien choquant, sauf que Bild révèle que ces tests auraient été effectués en vue d'un transfert à Chelsea... l'été prochain. Pour rappel, l'international français (8 sélections), a prolongé son contrat à Leipzig en juin dernier. Il est désormais lié au club allemand jusqu'en 2026, mais dispose d'une clause libératoire à 60 millions d'euros. Largement donc dans les cordes de Chelsea.

Cependant, le timing de ces tests peut interoger, notamment sur l'utilité de les faire aussi tôt dans la saison, alors que le physique d'un footballeur peut-être changeant, notamment après une saison comme celle qui est en cours. Ses récentes performances lui ont valu une nomination pour le trophée du Ballon d'or.

Une évolution éclair

Transféré à Leipzig à l'été 2019 pour 13 millions d'euros après avoir réalisé de bonnes performances au PSG, c'est en Allemagne que Christopher Nkunku a réellement explosé. Dans un rôle plus reculé sur le terrain, Christopher Nkunku a marqué 5 buts et réalisé 16 passes décisives pour sa première saison en Bundesliga. Rapidement, il devient un élément incontournable de l'équipe et se démarque par ses performances. La saison dernière (2021-2022), dans un rôle d'attaquant, le joueur formé au PSG affole les compteurs. 52 matchs, 35 buts et 20 passes désicives, décisif 55 fois en 52 rencontres, des statistiques dignes des plus grands. Surtout, le natif de Lagny-sur-Marne inscrit 7 buts et donne 2 passes décisives en 6 matchs de Ligue des champions dans un groupe relevé avec Bruges, Manchester City et le PSG.