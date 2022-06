Mercato: Leipzig verrouille Christopher Nkunku jusqu'en 2026

Après sa très bonne saison, Christopher Nkunku a officiellement prolongé à Leipzig ce jeudi. L'attaquant français est désormais sous contrat jusqu'en 2026.

Leipzig verrouille Christopher Nkunku. Initialement lié au club allemand jusqu’en 2024, l’attaquant, devenu international français en mars dernier, a prolongé de deux ans et est désormais sous contrat avec le récent quatrième de Bundesliga jusqu’en 2026.

Cette saison, le Tricolore a encore passé un nouveau cap sous le maillot de Leipzig. Élu meilleur joueur du championnat par le syndicat allemand des joueurs professionnels, Nkunku est devenu le principal fer de lance de son équipe, une nouvelle fois qualifiée pour la Ligue des champions.

La vidéo d'annonce tournée... à Paris

Auteur de six buts et de six passes décisives en Bundesliga lors de l'exercice 2020-2021, il a trouvé le chemin des filets à 20 reprises et délivré 13 caviars en championnat la saison passée. Récemment, son nom avait été évoqué à Manchester United. À noter que sa vidéo d'annonce a été tournée à Paris... ville de son ancien club, le PSG.

"Nous sommes fiers et heureux de pouvoir garder l'un des meilleurs joueurs du monde à Leipzig, s’est félicité Christopher Vivell, directeur technique de Leipzig. Il n'y a que quelques joueurs qui incarnent la vitesse, le jeu et une forte mentalité comme Christo.”