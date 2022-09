Ballon d'or: Et si c'était l'année de Wendie Renard?

Depuis plusieurs mois, et la victoire en Ligue des champions du Real Madrid, Karim Benzema est devenu le grand favori pour le ballon d’or. Et si en 2022, la France faisait le doublé? Dans les 20 nommées figure Wendie Renard (32 ans). La capitaine emblématique de l’Olympique lyonnais fait partie des favorites pour la prestigieuse récompense qui sera remis le 17 octobre prochain. Explications.

Elles sont 20 sur la ligne de départ. 20 prétendantes à la récompense individuelle suprême : le Ballon d’or. Parmi elles, quatre Françaises : Selma Bacha, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto, et Wendie Renard. Au sein des quatre tricolores, un nom revient de plus en plus souvent ces dernières semaines pour succéder au palmarès à l’Espagnole Alexia Putellas (FC Barcelone): celui de la capitaine lyonnaise.

La 100e en Ligue des champions, et le doublé arguments de poids

Cela a été un fait marquant de sa saison. Lors de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, Wendie Renard a joué son 100e match européen. Faisant d’elle la seule joueuse à avoir franchi ce cap dans l’histoire de la compétition. Un événement qui a marqué la sphère du football féminin montrant la longévité au plus haut niveau de la capitaine de l’OL et a aussi pesé dans sa prolongation quelques semaines plus tard avec l’OL.

Son pendant en défense centrale à Lyon, Griedge Mbock Bathy abonde quant à une possible récompense: "Je pense que Wendie le mérite de par sa longévité, de ce qu’elle a montré tout au long de sa carrière, ce serait une juste récompense pour elle." Derrière, les Rhodaniennes ont décroché leur huitième couronne européenne, et enchaîné avec un 15e titre en championnat. "Si un poste défensif pouvait être nommé ballon d’or ce serait bien. C’est vrai que l’on remarque souvent les joueuses offensives, les joueuses qui marquent des buts, un petit peu moins celles qui empêchent le ballon de rentrer ou qui gardent les buts. Au vu de la carrière de Wendie, ce serait très très bien. Très bien pour elle d’un point de vue personnel. Cela récompenserait sa carrière mais qui n’est pas terminée. J’espère que cela pourrait lui donner un petit peu plus de force pour bien la finir avec nous sur quelque chose que l’on a envie d’aller chercher toutes les deux et avec le groupe", confie la sélectionneure des Bleues Corinne Diacre. Il aura manqué pour parfaire cette saison 2021-2022 a minima une finale lors de l’Euro avec l’équipe de France, mais le chemin des Bleues s’est arrêté à l’étage inférieur face à l’Allemagne.

Aucune autre joueuse ne s’impose naturellement

C’est le grand questionnement de cette saison 2021-2022: parmi les nommées au Ballon d’or féminin, aucune joueuse ne s’impose naturellement pour le titre. La tenante Alexia Putellas a, certes, remporté le championnat, la Supercoupe et la Coupe nationale avec le FC Barcelone, mais s’est inclinée en finale de Ligue des champions face à l’OL de Wendie Renard. Et derrière, blessée au genou, elle n’a pas joué l’Euro.

L’Euro justement où a brillé l’attaquante Beth Mead. L’Anglaise a marqué de son empreinte la compétition, finissant meilleure buteuse (6 buts, 5 passes décisives), mais en club la saison a été légèrement moins prolifique avec une deuxième place en championnat, et un quart de finale en Ligue des champions. Mais on a déjà vu par le passé, un Ballon d’or désigné grâce à la grande compétition de la saison en cours.

Une autre joueuse dont le nom revient souvent n’est autre qu’Alexandra Popp. La capitaine de l’Allemagne, auréolée d’un nouveau titre de championne et d’une Coupe nationale avec Wolfsburg, a été étincelante lors de l’Euro, notamment face aux Bleues de Corinne Diacre, mais blessée en finale elle a dû assister impuissante à la défaite de ses coéquipières face à l’Angleterre. Elle fait tout de même partie des postulantes. La bataille promet d’être rude.