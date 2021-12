Mexique: la reprise acrobatique de Thauvin pour la victoire renversante des Tigres

Florian Thauvin a marqué un but spectaculaire et précieux pour les Tigres de Monterrey dans la nuit de mercredi à jeudi, en demi-finale aller du Tournoi d'ouverture du championnat mexicain. André-Pierre Gignac a également été décisif.

Il n'avait fait que huit petites apparitions jusque-là, pour un but, et avait passé davantage de temps à l'infirmerie que sur les terrains. Mais l'aventure de Florian Thauvin au Mexique vient de prendre, en une action, une tournure autrement plus joyeuse.

Opposés au Club Leon en demi-finale aller du Tournoi d'ouverture dans la nuit de mercredi à jeudi, les Tigres de Monterrey se dirigeaient vers une embarrassante défaite à domicile, puisque leurs adversaires menaient 1-0 à l'approche du temps additionnel. C'est alors que le champion du monde 2018 a enfilé son costume de sauveur.

Gignac passeur décisif à la 90e+5

Entré en jeu 25 minutes plus tôt, Thauvin a profité d'un ballon qui trainait dans la surface du Club Leon pour tenter une reprise acrobatique du pied gauche, égaliser, et faire exulter le stade des Tigres, plein à craquer (1-1, 90e). Une première fois.

Cinq minutes plus tard, au bout du bout du temps additionnel, l'idole André-Pierre Gignac - autre ancien de l'OM - s'est à son tour montré décisif, en remisant parfaitement un ballon de la tête vers Carlos Gonzalez, pour le but de la victoire (2-1, 90e+5).

Le match retour aura lieu à Leon dans la nuit de samedi à dimanche (4h, heure française).