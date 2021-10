Mexique: le coup franc exceptionnel de Gignac avec les Tigres

Comme il y a quinze jours face à Cruz Azul, André-Pierre Gignac a inscrit un coup franc magique pour les Tigres, vainqueurs de Guadalaraja 2-1 samedi en Liga MX, le championnat mexicain. L’ancien buteur de l’OM s’est même offert un doublé.

André-Pierre Gignac au sommet. L’avant-centre français n’en finit pas d’empiler les buts. Et les coups francs. Samedi, face à la Guadalaraja, APG ne s’est pas contenté d’offrir une précieuse victoire aux Tigres 2-1 en Liga MX. Il a aussi assuré le spectacle avec un doublé qui le fera encore plus entrer dans la légende du club de Monterrey.

Thauvin a apprécié

A la 30eme minute, l’ancien Marseillais a ouvert le score sur un coup franc majestueux tiré d’au moins 30 mètres. Un copié-collé du coup franc inscrit il y a quinze jours par APG face à Cruz Azul. Le deuxième but n’est pas mal non plus, Gignac reprenant en force un centre en retrait venu de la droite (79e).

Des tribunes, Florian Thauvin, toujours absent en raison d’une blessure, a filmé l’ovation des supporters des Tigres pour leur idole. Troisième du championnat mexicain, l’équipe de Gignac est proche de décrocher son ticket pour les quarts de finale.